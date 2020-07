Misstanden vleessector onder druk verzwegen

Nederlandse slachterijen werken met veel arbeidsmigran­ten. Velen van hen voelen zich onder druk gezet om te zwijgen over hun arbeidsom­standigheden. Beeld Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

Met dreigementen en intimidatie wordt voor­komen dat medewerkers uit de school klappen over de gang van zaken binnen slachterijen. Dat meldt het AD na gesprekken met Oost-Europese slachterijmedewerkers. Dit beeld wordt herkend door inspecteurs, instanties tegen uitbuiting en ­belangenorganisaties. De veelal Roemeense en Poolse arbeidsmigranten worden stevig onder druk gezet om hun mond te houden, zelfs al is er onvrede over woningen, lange werkdagen of ­betalingen. Ze worden bedreigd met ontslag en ze voelen zich door het uitzendbureau in de ­gaten gehouden.

De vleessector ligt onder het vergrootglas sinds in verschillende slachterijen aanzienlijke aantallen medewerkers met corona besmet bleken. Het personeel bestaat er voor het overgrote deel uit arbeidsmigranten die samen werken, reizen en wonen. Dat zou – naast de rol van het binnenklimaat in de gekoelde ruimtes – de grote verspreiding van het virus kunnen verklaren.

Angstcultuur

Onder een deel van de Oost-Europese medewerkers is de angst voor ontslag groot. Omdat uitzend­bureaus alles voor hen regelen, zouden ze namelijk ook meteen hun onderdak en zorgverzekering verliezen. De uitzendbureaus in de vleessector halen de werknemers met duizenden tegelijk uit Bulgarije, Polen en vooral Roemenië. Van de 12.000 werknemers in de vleessector zijn er 7500 arbeidsmigrant.

Voormalig SP-leider Emile Roemer, die voor het kabinet onderzoekt hoe arbeidsmigranten kunnen worden geholpen, ziet op sommige plekken een ‘stevige angstcultuur’. “Dat mensen het zwijgen wordt opgelegd, is onacceptabel. Ze zitten in een afhankelijkheidssituatie. Als je dan de taal niet spreekt en niet weet waar je terecht moet, zit je met je handen in het haar.”

Roemer herkent de verhalen over mensen die zonder pardon op straat worden gezet. “Het feit dat er van de mensen die nu dak- en thuisloos zijn, veel uit Oost-Europa komen, is een teken aan de wand.”

Een team van vakbond FNV, dat zich specifiek met arbeidsmigranten bezighoudt, laat zich uit veiligheid niet meer zien in woningen van specifieke uitzendbureaus, omdat die ‘niet eens mala­fide, maar bijna crimineel’ zijn. Overheids­instanties die er controles uitvoeren, zien ook geregeld dat het niet deugt. “Om echt te kunnen doorpakken, heb je verklaringen van de arbeidsmigranten zelf nodig. En die durven niet te praten, dat is het obstakel. Het verloop in de huizen is enorm, maar in elk huis is wel één iemand die er langer woont en lijkt geïnstrueerd door het uitzendbureau. Dat is de degene die het woord voert en meteen het uitzendbureau belt als je op de stoep staat,” zegt een opsporingsambtenaar.

Zowel de uitzendbureaus als de vleesverwerkers zeggen geen signalen van een angstcultuur te hebben ontvangen en te hopen dat arbeidsmigranten zich melden als er problemen zijn. “Neem de vakbond mee of een advocaat en praat met ons,” zegt Moba Aoulad Ben Arroun, directeur van uitzendbureau Horizon Groep. Dat zegt ook branchevereniging COV, die schrikt van de verhalen over intimidatie. “Daar vallen je schoenen van uit. Het bestuur gaat onmiddellijk uitzoeken hoe dit zit.”