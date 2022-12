Misdaadverslaggever Paul Vugts over ontsnapte August ‘Auki’ D.: ‘Vluchten is niet strafbaar’

Zo'n 60 tot 120 keer per jaar wordt een enkelband doorgeknipt. Beeld Robin Utrecht/ANP

Wie is August D.?

Paul Vugts: “August ‘Auki’ D. is een Amsterdamse rapper. Hij kreeg eerder een celstraf voor wapenhandel en was verdachte in een zaak rondom de doodgeschoten Mehmet Kiliçsoy, een klusjesman uit Nijmegen die werd geliquideerd. Later bleek dat de daders het op iemand anders hadden voorzien. Dinsdag werd hij in die zaak veroordeeld tot 20 jaar cel.”

Hoe heeft D. kunnen ontsnappen?

“Hij werd tijdens het proces over Kiliçsoy vrijgelaten, omdat justitie op dat moment nog onvoldoende bewijs had ingebracht tegen hem. Hij mocht het oordeel van de rechter dus in vrijheid afwachten; wel kreeg hij een enkelband. Later bracht het Openbaar Ministerie nieuw bewijs in, waardoor hij alsnog veroordeeld kon worden.”

“D. was dinsdag niet aanwezig bij de uitspraak van de rechter. Er werd een zogeheten ‘bevel gevangenneming’ uitgevaardigd, maar voor de politie hem kon ophalen, knipte hij zijn enkelband door en is hij vertrokken.”

Kun je een enkelband zomaar doorknippen?

“Enkelbanden zijn gemaakt van glasvezel en rubber. Als je een stevige tang in je gereedschapskist hebt liggen, red je het wel. Dat gebeurt dan ook geregeld. Per jaar worden tussen de 60 en 120 enkelbanden doorgeknipt. Klinkt veel, maar er worden er jaarlijks een paar duizend omgedaan, dus in verreweg de meeste gevallen gaat het goed.”

“Er is in het verleden wel discussie geweest over de vraag of de banden niet steviger moeten, maar dat is afgewezen, omdat een band door te knippen móét zijn, bijvoorbeeld als de drager van de enkelband met spoed een operatie moet ondergaan.”

Wat gebeurt er als je een enkelband doorknipt?

“Dan gaat er in de meldkamer van de politie een alarm af. De politie ziet ook de locatie van de enkelband, dus als je hem doorknipt moet je wel meteen gaan rennen.”

Het klinkt als een relatief eenvoudige manier om aan een celstraf te ontsnappen?

“Het doorknippen is makkelijk, maar het uit handen blijven van de opsporingsdiensten is dat niet. Vaak vluchten criminelen naar het buitenland, maar daar moet je veel geld voor hebben en geld verdienen is lastig als iedereen naar je op zoek is.”

Zijn er vergelijkbare zaken?

“Een bekende crimineel die relatief lang uit handen van de opsporingsdiensten is gebleven na het doorknippen van zijn enkelband is Cor P.. Zijn bijnaam was De Paling, omdat hij vaak onder straffen uit glipte. Toen tegen hem in 2020 levenslang was geëist, sloeg hij op de vlucht. Begin dit jaar overleefde hij een liquidatiepoging in de Dominicaanse Republiek. Hij raakte wel gewond en kon daardoor alsnog worden opgepakt en worden uitgeleverd aan Nederland.”

Wat wacht August D. als de opsporingsdiensten hem vinden?

“Dan moet hij zijn opgelegde celstraf uitzitten. Het doorknippen van een enkelband en vluchten is niet strafbaar in Nederland. Het is dus niet zo dat hij daar extra straf voor krijgt. Als je gepakt wordt, ga je gewoon verder waar je was gebleven."

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar De Taghi Podcast: