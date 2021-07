Misdaadslachtoffers steken kaarsjes aan voor Peter R. de Vries: ‘Dit is zo oneerlijk’

Berthie Verstappen en Peter R. de Vries samen bij de rechtbank voor de uitspraak in de zaak tegen Jos Brech, de Limburger die de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 om het leven bracht. Beeld ANP

Dagelijks branden Berthie en Peetje Verstappen nog een kaarsje voor hun in 1998 vermoorde zoon Nicky (11). Nu staat er een kaarsje voor De Vries naast. “We hopen op een wonder. Als hij nog kan vechten, zal hij vechten. Zo is Peter. We moeten er niet aan denken dat we het zonder hem moeten doen, we missen hem nu al. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij zijn eigen familie, waar die nu doorheen moeten,” zegt Berthie.

Peter R. de Vries betekent onbeschrijflijk veel voor de familie. Na de gewelddadige dood van hun zoon besteedde hij talloze malen aandacht aan de zaak waarvoor uiteindelijk Jos Brech werd opgepakt en veroordeeld. “Al die jaren heeft hij voor ons gevochten, voor Nicky, de zaak. Nu heeft hij iemand nodig. Maar je kunt zo weinig doen, hè.”

Het nieuws over de aanslag op De Vries in Amsterdam schokt heel Nederland, maar mensen die zelf iemand verloren door geweld misschien nog wel het meest. Wickey van der Meijs van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers stond dinsdagavond op het punt te gaan dineren, maar kreeg geen hap meer door haar keel toen ze het vreselijke nieuws hoorde. Ze beleefde opnieuw wat haar 19 jaar geleden overkwam toen haar vader werd vermoord. “Mijn lichaam begon helemaal te trillen. Het voelde alsof een familielid is neergeschoten. Ik kon het gewoon niet aan en had zo te doen met de familie van Peter. Je beseft als geen ander waar zij nu doorheen gaan.”

Met een aantal nabestaanden kwamen ze digitaal bij elkaar en hebben ze de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Sommigen staken een kaarsje aan. Want dit voelt zo oneerlijk. “Peter strijdt altijd voor rechtvaardigheid. Dit verdient hij niet.”

Peter R. de Vries onthulde in 2019 samen met John van den Heuvel een monument voor nabestaanden van onopgeloste geweldsmisdrijven. Beeld Wickey van der Meijs

Peter R. de Vries vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. Veel nabestaanden die aangesloten zijn bij de federatie kunnen alleen maar hopen dat hij het overleeft. Want een leven zonder de misdaadverslaggever, kunnen ze zich niet voorstellen. Peter R. de Vries heeft zoveel nabestaanden van onopgeloste moorden hoop gegeven en is nauw betrokken bij de federatie. In 2019 was hij nog bij de onthulling van een monument en pakte hij ongepland de microfoon om aandacht te vragen voor de meer dan duizend moordenaars die nog vrij rondlopen in Nederland. “Hij is fenomenaal. De reddingsboei waar we ons aan vast kunnen klampen als we bijna verdrinken op zee. Hij opent ogen en krijgt iets voor elkaar met een andere aanpak, zonder de politie in de wielen te willen rijden. Hij kent zijn plek. Daar heb ik zoveel respect voor.”

Het nieuws over de moordaanslag op Peter R. de Vries is ook keihard aangekomen bij Peter Wiegmink, broer van de in 2003 vermoorde Alex Wiegmink. Hij was slachtoffer in de zogeheten Posbank-moord. “Ik ben verward en loop nog steeds vertwijfeld rond. Mijn wereld staat op zijn kop.”

Wiegmink noemt De Vries een ‘vriend voor het leven’. “Ik heb hem voor het eerst ontmoet kort na de moord op mijn broer. Sindsdien hebben we intensief contact onderhouden. Ook na de veroordeling van de twee daders. Wekelijks was er appcontact. Vorige week maandag voor het laatst.”

Peter heeft zich vanaf 2003 ingezet om de moord op zijn broer op te lossen. “Hij is een terriër die als hij eenmaal beet heeft, niet meer los laat. Dat is wat ook andere nabestaanden van misdaden herkennen in hem. Hij geeft nooit op ook al lijkt de zaak uitzichtloos.”