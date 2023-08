Misdaadjournalist Paul Vugts over de grootste drugsvangst ooit in Nederland: ‘Er gonst nog geen schokgolf door het criminele circuit’

De grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. Beeld Openbaar Ministerie

Hoe belangrijk is deze vangst?

“Deze vangst illustreert dat de partijen cocaïne die in beslag genomen worden alsmaar groter worden. In het verleden haalden de opsporingsdiensten gemiddeld een paar honderd kilo coke uit een container, nu gaat het om duizenden kilo’s tegelijk. De vangst van 13 juli, van 8000 kilo, was exorbitant, maar ter illustratie: drie dagen later werd er in de haven van Antwerpen 6,8 ton cocaïne onderschept, net als in Rotterdam verstopt in een lading bananen vanuit Ecuador.

Dat zijn dus de ordes van grootte waar we vandaag de dag in moeten denken. Dat we steeds vaker dit soort monstervangsten gaan zien, betekent niet per se dat opsporingsmethodes beter worden, maar vooral dat er steeds grotere hoeveelheden vervoerd worden. Het feit dat drugsorganisaties het zich kunnen permitteren om zulke grote risico’s te nemen, toont aan hoe ontzettend veel cocaïne er in omloop is. Hoewel dit verlies niet onopgemerkt voorbij zal gaan, zowel bij de eigenaar als bij de investeerders, gonst er geen schokgolf door het criminele milieu.”

Hoe groot een vangst ook is, het lijkt doorgaans weinig effect te hebben op de straatwaarde van cocaïne. Hoe kan dat?

“In de 25 jaar dat ik misdaadverslaggever ben, is de straatwaarde van coke zo goed als hetzelfde gebleven. Dat is op zich wel opvallend, omdat de geschatte ‘groothandelprijs’ de afgelopen jaren alleen maar is gedaald. Inmiddels heeft een kilo cocaïne bijvoorbeeld een groothandelprijs van 18 duizend euro, in het verleden was dat nog 30 duizend euro. Maar er is zó veel coke in omloop, dat het aanbod ruimschoots voldoet aan de vraag, waardoor de straatwaarde niet stijgt.”

Waarom voelen drugsorganisaties zich zo onaantastbaar dat ze steeds grotere risico’s durven te nemen?

“Dat heeft ook te maken met het feit dat er honderden miljarden euro’s aan cocaïne in omloop is. Er is dusdanig veel, dat ze zo’n verlies op de koop toe kunnen nemen. Maar blijkbaar hebben ze ook veel vertrouwen in hun netwerken. Ze hebben genoeg zogenaamde ‘strepen’, corrupte beambten en havenmedewerkers, die hen helpen met het binnenhalen van de coke. Die strepen kunnen waarschuwen of manipuleren welke containers bij aankomst in de haven gecontroleerd worden. Dat netwerk is ontzettend machtig.

Overheden en havens proberen natuurlijk van alles om die drugshandel tegen te gaan. Zo probeerde Yesilgöz om meer contact te maken met bronlanden zoals Colombia en Bolivia en doorvoerlanden als Ecuador, Paraguay en Suriname. Door het probleem bij de bron aan te pakken, hopen Europese landen de kraan te kunnen dichtdraaien. Maar de kartels hebben overal zo’n grote vinger in de pap, ook hier in Nederland, dat dat ontzettend lastig is.”

Wat voor effect heeft dit op Nederland en België?

“Drugshandel van deze grootte gaat ontegenzeggelijk gepaard met geweld. In Ecuador is eerder deze week bijvoorbeeld een verschrikkelijke moord gepleegd op een presidentskandidaat die zich inzette voor bestrijding van corruptie. Dat kun je niet los zien van de macht die drugskartels hebben. De kans bestaat dat dat geweld ook naar Nederland en België overslaat. Hoelang gaat het nog duren voordat drugsorganisaties hiernaartoe komen om te kijken hoe ze hun handel nog beter kunnen beschermen, en inbeslagnames kunnen voorkomen? Zeker nu er in steeds grotere hoeveelheden wordt verscheept. Dat gaat nog meer druk zetten op de havens en het havenpersoneel.”

Wat merken we daarvan in Amsterdam?

“Dit wordt voornamelijk gevoeld in kwetsbare wijken, zoals in Amsterdam-Zuidoost of Nieuw-West. Kwetsbare jongeren laten zich makkelijk inschakelen als uithaler bij de belofte van veel geld. En hoewel er stevige straffen worden uitgedeeld voor pogingen om drugs binnen te halen, volgen ze elkaar naadloos op. Die jongens zijn heel makkelijk vervangbaar. Dus als de kraan niet wordt dichtgedraaid, blijft het stromen. Maar vooralsnog zijn de machtige en rijke cocaïneorganisaties heel erg sterk.”

