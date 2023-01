Mirjam Bikker, de eerste vrouwelijke CU-leider, is een inhoudelijke veelvraat die haar stempel al drukte tijdens de coronacrisis

Mirjam Bikker. Beeld ANP / Peter Hilz

Gert-Jan Segers kon in een vlaag van spontaniteit soms iets onhandigs roepen. Iets wat we zijn opvolger Mirjam Bikker (1982) niet snel zullen zien doen. Bikker is heus authentiek en vlot, maar de eerste vrouwelijke leider van de ChristenUnie blijft toch ook een jurist. “Ze is verstandiger dan ik,” zei Gert-Jan Segers vrijdagochtend in een persconferentie over zijn vertrek.

“Ze is minder impulsief. Ik flapte er nog weleens wat uit, dat gaat zij beter doen.” Roel Kuiper zat jaren met Bikker in de Eerste Kamerfractie en noemt haar ‘bedachtzaam, erg bekwaam en een mooi evenwichtig mens’. “Destijds was het idee al: we moeten meer mensen naar de Tweede Kamer halen, ook met het oog op de toekomst, als Gert-Jan zou stoppen. Dus in die jaren dachten we al aan Mirjam als opvolger.”

Vrijdag is het zover voor Bikker. Al vroeg belandde ze in de politiek, eerst als raadslid in Utrecht (waar ze een mediastormpje veroorzaakte met kritiek op een te blote lingeriereclame). Daarna vooral achter de schermen, als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie. In 2015 werd ze senator en sinds de verkiezingen van 2021 is ze Tweede Kamerlid, met de portefeuilles justitie en volksgezondheid. Bikker en haar man hebben drie kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

Corona-Kamerlid

De afgelopen jaren doorliep Bikker een typisch carrièrepad voor CU-politici: een partij die zo compact is dat nieuwkomers de eerste weken niet de koffie halen of rustig inwerken, maar meteen aan de slag moeten. Het is direct ‘knetterhard werken’, zoals voormalig partijleider Arie Slob het omschrijft. “Bij ons leer je in een paar jaar tijd zoveel dossiers en beleidsterreinen kennen... We mogen blij zijn dat Mirjam bereid is dit te doen, en wat mooi is: we hebben nu overal vrouwen aan het stuur. In de Tweede Kamerfractie, in de Eerste Kamer, bij het landelijk bestuur.” Dat is geen vooropgezet plan, vertelt vertrekker Segers: “Er is geen specifiek beleid gevoerd, de besten komen gewoon bovendrijven en dat zijn toevallig allemaal vrouwen.”

De afgelopen jaren werd Bikker vooral bekend als ‘corona-Kamerlid’ waarbij ze haar stempel drukte op twee prominente punten: in de Senaat dwong ze tijdelijkheid van heftige coronarestricties af (de ‘Bikkertoets’) en ze zorgde er later in de Tweede Kamer mede voor dat het 2G-plan van het kabinet sneuvelde. Die coronamaatregel, waarmee ongevaccineerden buiten de deur gehouden zouden worden bij kroeg, theater en stadion, ging CU veel te ver.

Op het ministerie van Volksgezondheid leidde dat misschien tot chagrijn, maar Bikker opereerde met ‘open vizier’, stellen ingewijden. “En ze is zeer met mensen begaan, enorm integer, maar weet ook echt wat ze wil, houdt de ogen op de bal,” zegt Slob. De goedlachse Bikker mag dan geliefd zijn onder collega’s van andere partijen, als zij gevoelige medisch-ethische plannen lanceren – rond Voltooid Leven, prostitutie, gokken of embryonaal onderzoek – staat Bikker vooraan om kritiek te leveren. “Ze heeft het DNA van de ChristenUnie,” stelt Slob tevreden vast.

Burn-outfabriek

Valkuil voor ‘Mirjam Bikkel’ (zoals ze op de CU-gangen wel genoemd wordt) is haar arbeidsethos. In de burn-outfabriek die de Tweede Kamer heet – en zeker in een kleine partij met grote principes en groot plichtsbesef – ligt overbelasting op de loer. “Het is een zware baan, maar ze is uit stevig hout gesneden, ze gaat dit echt doen,” verwacht Kuiper.