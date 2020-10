Minsterie: zorg- en onderwijspersoneel moet toch vaak wachten op coronatest

Scholen merken weinig van de voorrang die ze in teststraten moeten krijgen. Beeld ANP

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van deze site, wordt beschreven dat er ‘een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers’. ‘Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken’, zo erkent VWS. ‘Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten’.

GGD-directeur Sjaak de Gouw, die voor alle GGD’s aan het hoofd van de infectieziektebestrijding staat, erkent het probleem. “Het systeem is gewoon niet waterdicht. Er zijn mensen die zeggen: ik werk bij die en die zorginstelling en ik zit op die en die school, maar die hebben geen werkgeversverklaring bij zich op het moment dat zij in de teststraat zijn. Dat gebeurt gewoon.” Hoe vaak er misbruik wordt gemaakt van de voorrangsregeling? “Als je regels hebt voor voorrang, zijn er altijd mensen die daar misbruik van proberen te maken, dat is nu ook zo. Maar hoeveel dat gebeurt, dat weet ik niet.”

Het ministerie bevestigt de inhoud van de brief, die verstuurd is aan koepelorganisaties en werkgevers. Woordvoerder Axel Dees: “De brief is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie - als ze niet met voorrang getest worden - er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt.”

Voorrang

Om duidelijker te maken wie er wél en geen beroep mag doen op de voorrang zijn er sinds deze week twee lijsten in omloop. Apothekers, artsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bijvoorbeeld wél met prioriteit testen. Terwijl chiropractors, lactatiedeskundigen, acupuncturisten, yogadocenten en alternatief genezers géén voorrang krijgen.

Volgens Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN) is het ‘kwalijk’ dat zorgmedewerkers voor de spoedtestlijn vaak ‘uren- en soms dagenlang moeten wachten’. Wijkverpleegkundige Nicolien Meijer bijvoorbeeld kreeg de eerste elf keer dat ze belde niemand aan de lijn, omdat die overbezet was. Gerton Heyne: “Ruim twee weken na de start van de spoedlijn worden verpleegkundigen en verzorgenden nog steeds niet snel geholpen. We lopen met dit testbeleid keihard achter de feiten aan. En het legt bloot dat we onze belangrijkste verdedigingslinie tegen het virus – testen, testen en nog eens testen – een half jaar na de eerste golf nog steeds niet op orde hebben.”

Ontevreden

In een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim zeshonderd directeuren zegt meer dan de helft ontevreden te zijn. Leraren en schoolleiders krijgen lastig iemand aan de telefoon om een afspraak te maken. “Ik ben vorige week zeker 3,5 uur bezig geweest om verbinding te krijgen. Elke keer werd de lijn verbroken en moest ik over een half uur terugbellen,” vertelt Hanneke de Frel, schoolleider op de Vlinderboom in Pijnacker. De GGD Ghor erkent dat de wachttijden gemiddeld langer zijn dan was beloofd, maar volgens de organisatie verschilt dit sterk per regio.

Op de Brabantse basisschool EBC Noord in Schijndel hebben ze in de praktijk nog weinig gemerkt van voorrang. Directeur Ferdinand ter Haar is zijn leerkrachten nog steeds een week kwijt. “Vorige week zaterdag belde nog een collega die zich wilde testen. Ze kon pas dinsdag in de teststraat terecht en toen was het nog wachten op de uitslag.” De directeur snapt dat de druk op de GGD hoog is, maar hij is zijn mensen langer kwijt dan hij wil. Ter Haar: “De verwachtingen zijn gewekt dat we binnen 48 uur door de test heen zouden zijn, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik weet ook niet hoe dit opgelost kan worden. Het is super lastig.”

Toen de zogenoemde fast lanes in het leven werden geroepen, was er de hoop dat leraren binnen 24 uur door de hele test heen waren en ze maximaal twee dagen kwijt zouden zijn. Schoolleiders en leraren zeggen dat dat in veel gevallen niet lukt. “Het is wel afhankelijk van waar je woont, maar het duurt op sommige plekken nog vier dagen van afspraak maken tot uitslag,” constateert Jan van de Ven van het Lerarencollectief. Bovendien moet het onderwijspersoneel soms alsnog ver rijden voor een afspraak. Samen met Rinda den Besten, voorzitter van sectororganisatie PO-Raad, doet hij een dringende oproep aan minister Hugo de Jonge. Zij hopen dat de nieuwe testmethode, die binnen een kwartier de uitslag geeft op scholen kan worden ingezet. “Dit is van groot belang voor de continuïteit van ons onderwijs.”