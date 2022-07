Ministers proberen thuis of vanaf vakantieadres de boel te sussen: ‘Er is heel veel overleg’

Premier Mark Rutte tijdens een eerder werkbezoek in de Peel over de stikstofplannen. Beeld ANP

Aan stevige teksten geen gebrek, vanaf het Binnenhof. De ene na de andere minister liet zich in felle bewoordingen uit. Premier Mark Rutte noemde de snelwegblokkades ‘onacceptabel en levensgevaarlijk’. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) liet weten dat relschoppers ‘er niet mee wegkomen’. Landbouwminister Henk Staghouwer noemde de intimiderende boeren ‘radicaal’ en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) riep de boeren ‘met klem’ op te komen praten in plaats van anderen in gevaar te brengen.

Eén detail: het waren allemaal twitterteksten en perscommuniqués. Politiek Den Haag viert namelijk zomerreces. Tweede Kamerleden en bewindspersonen zijn op vakantie of werken vanuit huis.

Spoeddebat

En ook al betekent dat niet dat het kabinet met de armen over elkaar zit (de betrokken ministers bellen volgens medewerkers veel met elkaar en hun ambtelijke staf), toch is er de nodige kritiek op hun onzichtbaarheid. Lobbyist Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders en BBB-Kamerlid Caroline van der Plas riepen Rutte en andere ministers op terug te komen. Bleker (nota bene zelf op vakantie) zei tegen De Telegraaf: “Ik zeg tegen dit kabinet: stop met wegduiken. Kom terug van vakantie, want de boel staat in de brand.”

Van der Plas wil alsnog een spoeddebat over de nieuwste stikstofontwikkelingen. “Iedereen is nu lekker op vakantie. Dat mag hoor. Maar de boeren zeggen nu: zij zijn lekker op vakantie, wij zitten in onzekerheid. Dat gevoel wordt alleen maar erger. En waar is Rutte? Wees een leider, doe wat, een debat is nú nodig.” Zelf werkt Van der Plas de komende dagen overigens vanuit huis, vanwege ‘doodsbedreigingen en haatberichten’ die bij de politica binnenkomen.

CDA-Kamerlid Raymond Knops vindt de roep om een terugkeer van de premier overdreven. “Rutte was vorige week nog in gesprek met boeren. Iedereen heeft behoefte aan een weekje vakantie. Laten we elkaar een beetje heel houden en niet doen alsof het kabinet de boel niet bestuurt.” Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot vervangt haar collega’s deze week in Den Haag.

Zelf was Knops op werkbezoek bij de politiemeldkamer in Driebergen. “Het loopt uit de hand. Er zijn echt veel mensen het slachtoffer van de acties. Dit moet stoppen. Maar ik weet niet of het eerder stopt als politici zichtbaarder zijn.”

Extremisten

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat er ‘heel veel’ overleg plaatsvindt met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sprak na overleg in het Veiligheidsberaad niet van actievoerders maar van ‘extremisten’. “En ik adviseer iedereen om niet het gesprek proberen te voeren met de extremisten, want dat helpt niet en geeft hen een podium dat ze niet verdienen.”

Voor de verzoeningspoging van stikstofbemiddelaar Johan Remkes kwam er vandaag ook een hoopgevend bericht. Boerenorganisatie LTO heft zijn boycot op en is toch bereid in gesprek te gaan met het kabinet onder leiding van Remkes. “Rutte heeft mij gebeld en toegezegd dat er voor het kabinet géén taboes zijn,” meldt LTO-voorman Sjaak van der Tak na een belletje met Rutte vanaf diens vakantieadres.