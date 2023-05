Ministers: na één jaar verplicht vast contract voor goede leraar

Basisscholen en middelbare scholen moeten ervoor zorgen dat minimaal 80 procent van het personeel in vaste dienst is. Beeld SANDER KONING/ANP

Dat staat in een wetsvoorstel van de bewindsmannen, waarmee ze gehoor geven aan de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Leraren, schoolbestuurders en andere belanghebbenden mogen hun mening geven voordat het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gaat.

De verplichting zal gelden voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Zij moeten er ook voor zorgen dat minimaal 80 procent van het personeel in vaste dienst is. Bovendien worden er grenzen gesteld aan het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten dat mag worden ingehuurd. Een maximum van 5 procent van het overheidsgeld dat scholen ontvangen mag naar zelfstandigen of uitzendkrachten gaan. De wet moet gelden vanaf 2024.

Leraren moeten volgens de nieuwe regels in principe een vast contract krijgen aangeboden voor vier of vijf dagen in de week. Alleen als de leraar daar zelf voor kiest of als de school ‘zwaarwegende argumenten’ heeft, mag daarvan worden afgeweken. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de docent een specifiek vak geeft waar weinig werk voor is.

Fulltime baan bij elkaar sprokkelen

De nieuwe regels moeten het aantrekkelijker maken om te kiezen voor het onderwijs en niet na verloop van tijd voor een ander carrièrepad te kiezen. De ministers hopen zo te voorkomen dat er steeds wisselende gezichten voor de klas staan.

In het voorstel voor de zogeheten wet Strategisch personeelsbeleid staan ook plannen om leraren beter te begeleiden, hen meer doorgroeimogelijkheden te geven en de werkdruk te verlagen.

Minister Wiersma zegt ‘nog te veel verhalen’ te horen van ‘leraren die van het ene naar het andere tijdelijke contract gaan’ of een fulltime baan bij elkaar moeten sprokkelen door op meerdere scholen te werken. “Dan is de lol er snel af.”

‘Stoerdoenerij’

De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, wijst erop dat in de onderwijs-cao’s al is geregeld dat leraren in principe na een jaar een vast contract krijgen. “In plaats van de sector te complimenteren en tot voorbeeld te stellen, komt hij met het ‘stoere’ voorstel om het zelf te gaan regelen,” reageert de organisatie. “De minister baseert zich daarbij op verhalen die hij hoort. Het zou beter zijn dat hij die verhalen toetst aan de feiten.”

Volgens een woordvoerder van de VO-raad wekt de aankondiging de suggestie dat scholen graag met zoveel mogelijk tijdelijke contracten werken. “Je zou wel gek zijn als schoolleider,” zegt hij. “Dan moet je ieder jaar in mei weer flink op zoek naar nieuwe leerkrachten.” Volgens de raad is 80 procent van de leraren nu ook al in vaste dienst.

De raad stelt dat de minister zich ‘op glas ijs’ bevindt. Het regelen van de arbeidsvoorwaarden is volgens de vereniging niet aan de politiek, maar aan de sociale partners: de werkgevers en vakbonden.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is wel positief over het plan. Voorzitter Tamar van Gelder noemt het ‘een doorbraak op het aanbieden van meer vaste contracten’. Tevens is het wat haar betreft ‘een broodnodig signaal dat goed werkgeverschap nodig is’. Dat maakt het beroep ook aantrekkelijker. Wat de bond betreft zouden deze normen ook in het hbo en op de universiteiten moeten gelden. Daar is sprake van een ‘veel te grote flexverslaving’.

Nationaal Programma Onderwijs

Het voorstel kwam er op uitdrukkelijk verzoek van de voltallige Tweede Kamer. Alle Kamerleden steunden eind vorig jaar een motie van de SP waarin werd voorgesteld dat leraren bij goed functioneren na een jaar altijd een vast contract moeten krijgen. De regering moet dat volgens de motie regelen ‘indien het overleg met de sociale partners niet tot een bindende afspraak leidt’.

Volgens de VO-raad kunnen tijdelijke contracten soms nodig zijn. In krimpregio’s kan een school bijvoorbeeld op voorhand zien aankomen dat er in het volgende schooljaar een of twee klassen minder zijn, aldus de woordvoerder.

Hij voegt er nog aan toe dat scholen steeds vaker tijdelijke financiering krijgen, waardoor een soort ‘subsidieconfetti’ is ontstaan. Een grote tijdelijke subsidiepot is bijvoorbeeld het Nationaal Programma Onderwijs, dat werd opgetuigd om achterstanden weg te werken die door de coronapandemie waren ontstaan. “Met geld dat je voor een of twee jaar krijgt, kun je geen vaste krachten inhuren.”

