Ministers doen aangifte tegen FvD-Kamerlid om foto met nazivlag

“We moeten een grens stellen,” zegt Van Gennip. Ze denkt dat Van Houwelingen vervolgd kan worden voor smaad dan wel voor laster.

Ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennip toonden zich eerder al geschokt na een tweet van Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Die plaatste op Twitter een foto waarop het lijkt of minister Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Op de foto is ook minister Van Gennip te zien. Het beeld was gefotoshopt.

Kuipers was kort daarvoor te zien op een foto waarop hij de vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) hijst. Dat beeld had hij zelf gedeeld op Twitter. De door de VN vastgestelde SDG’s zijn werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, die een eind moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De doelen zijn ook omarmd door het kabinet. Bij de gefotoshopte afbeelding – waarop de echte foto te zien was naast de foto met nazivlag – schreef Van Houwelingen: ‘de façade en de werkelijkheid’.

Kuipers en Van Gennip spraken eerder van ‘een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici’. Kuipers zegt nu: “We hechten aan de vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn grenzen. We schrokken van die tweet. En als je weet van het verleden in ons land, dan weet je dat we hier niet mee geassocieerd willen worden.”

Van Gennip voegt daaraan toe: “We doen dit als persoon. We hebben de ministerraad geïnformeerd, dat is belangrijk te zeggen.” Ze wil daarmee het onderscheid benadrukken tussen aangifte doen als burger en als minister.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei eerder een klacht in te dienen bij het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer, ‘om te zorgen dat dit niet ongestraft blijft’.

De stap om aangifte te doen, lijkt onderdeel van een nieuwe omgang van het kabinet met Forum voor Democratie. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen liep het voltallige kabinet al weg, toen Forum-leider Thierry Baudet suggereerde dat minister Sigrid Kaag in haar studententijd is gerekruteerd als spion.

