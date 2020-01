Ministeries halen thuiswerksysteem Citrix offline

Beeld ANP

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deed vrijdag een dringende oproep aan de Rijksoverheid om het systeem uit te zetten, als dat geen ernstige gevolgen heeft. Citrix werkt als poort tussen het openbare internet en het interne bedrijfsnetwerk. Via een ontdekte zwakke plek kunnen kwaadwillenden op het internet via Citrix een intern netwerk binnendringen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor het NCSC, heeft de departementen geen opdracht gegeven de stekker eruit te trekken. “Ministeries moeten dat zelf beoordelen,” laat een woordvoerder weten.

Thuiswerken

Toch hebben de meeste ministeries vrijdagavond besloten Citrix uit te zetten, ook de Tweede Kamer en diverse gemeenten deden Citrix in de ban. Dat levert volgens benaderde woordvoerders ‘vooralsnog geen problemen op’. Wel betekent het dat ambtenaren niet vanuit huis in het interne netwerk kunnen en thuiswerken daardoor niet mogelijk is. Wel zou het nog mogelijk zijn om via smartphones nog e-mail te verzenden en ontvangen.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Visserij, die hun ict delen, willen enkel kwijt dat er vanwege de beveiligingsadviezen ‘maatregelen zijn besproken en beoordeeld’. Mogelijk doelt dit erop dat de twee ministeries Citrix blijven gebruiken met extra veiligheidsmaatregelen.

Ook bij Buitenlandse Zaken is het systeem ‘afgeschakeld’. Omdat juist op dat departement veel medewerkers vanuit het buitenland werken, kan dat lastig zijn, erkent een woordvoerder. “Maar op een ambassade of consulaat, waar een vaste internetverbinding is, kunnen zij wel werken.”

Risico’s

Bij Defensie, waar ook veel mensen buiten het ministerie werken, wil men om veiligheidsredenen niet ingaan op de vraag of Citrix nog wordt gebruikt. Wel zegt een woordvoerder dat ‘de risico’s in beeld’ zijn. Het ministerie van premier Mark Rutte, Algemene Zaken, en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruiken sowieso geen Citrix.