Ministerie sloeg hulp van stichting af bij aanpak opvangcrisis Ter Apel

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). Omdat de hulp geweigerd werd, sliepen kinderen en kwetsbare asielzoekers alsnog buiten. Het ministerie bood excuses aan.

Stichting Inlia helpt vluchtelingen in nood. “We hebben bij herhaling aangeboden om kwetsbare asielzoekers op te vangen. We hadden bedden gereserveerd in kerken rond Ter Apel, maar daar is geen gebruik van gemaakt,” aldus directeur John van Tilborg. “Het ministerie heeft daar later excuses voor aangeboden, want er lagen zwangere vrouwen en kinderen buiten. Dat had nooit mogen gebeuren.”

Het ministerie geeft toe dat ze de hulp hebben afgeslagen en heeft daarvoor excuses aangeboden. Een woordvoerder laat weten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) intussen goed samenwerkt met Stichting Inlia en dat ‘het aanbod van Inlia van grote waarde is’. Waarom het ministerie de hulp eerder afsloeg, blijft onduidelijk.

Extra opvang Zoutkamp

Sinds zaterdag kunnen asielzoekers voor wie niet direct plaats is in Ter Apel, worden opgevangen in het Groningse Zoutkamp. Daar kunnen mensen wachten tot er wel plek is bij het aanmeldcentrum, waar ze de procedure ingaan. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne ligt een stuk boven het dorp in de gemeente Het Hogeland en ongeveer 100 kilometer van Ter Apel. Op de kazerne in Zoutkamp kunnen maximaal zevenhonderd mensen worden opgevangen.

Bij het aanmeldcentrum hoefde in de nacht van vrijdag op zaterdag niemand buiten te slapen. Volgens het COA is het gelukt om mensen onder te brengen in Stadskanaal, Haren en in Ter Apel zelf. Het ging in totaal om een groep van tussen de 400 en 500 mensen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) had vrijdagavond beloofd dat er met ingang van die dag niemand meer buiten hoefde te slapen.

Asielzoekers slapen al maanden buiten in Ter Apel. Dat leverde onveilige en onhygiënische situaties op, zo benadrukte ook de veiligheidsregio zaterdag weer. Een deel van de vluchtelingen wil dicht bij het aanmeldcentrum blijven om op tijd te zijn voor hun identificatie en registratie. Door alle drukte verloor het COA het zicht op de aanmeldingen.