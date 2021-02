Ministerie herstelt fout: duizenden prikken dubbel geteld

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zei eerder op maandag dat hij de cijfers verder wilde onderzoeken. Zo zouden de vaccinaantallen in de langdurige zorg wellicht dubbel zijn meegeteld. “Als het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) zegt dat er iets niet klopt, dan zou dat zomaar kunnen,” zei De Jonge. “Ik ken de LNAZ als een degelijke club, dus we gaan het onderzoeken en herstellen mogelijke fouten.”

Toen het ministerie de cijfers daarna nog eens tegen het licht hield, kwam ze er samen met het RIVM achter dat ‘sprake is van een dubbeltelling van 17.550 prikken’. Het gaat om vaccinaties die zijn geleverd aan ziekenhuisapotheken, die hielpen met “het logistieke proces”. De prikken zijn uiteindelijk in verpleeghuizen gezet, maar zijn ook bij de ziekenhuizen geteld.

De vaccinatiecijfers komen van drie plekken: de GGD’s, de ziekenhuizen en de langdurige zorg. De GGD’s rapporteren dagelijks hoeveel mensen ze hebben gevaccineerd, maar de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg zouden volgens het ministerie achterlopen met hun meldingen. Maar volgens de ziekenhuizen is dat ‘apert onjuist’.

Het gebakkelei over de priktellingen kwam zorgminister Hugo de Jonge op flinke kritiek van de oppositie te staan. De vaccinatiestrategie is veel partijen al een doorn in het oog: Nederland begon als laatste land van Europa met prikken, en moest de plannen aanpassen doordat de levering van vaccins veranderde.