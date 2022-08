Ministerie heeft stukken omstreden mondkapjesdeal vrijgegeven

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beeld ANP / ANP

De Volkskrant had in een zogenoemde Woo-procedure (Wet Open Overheid) om de berichten gevraagd en daarin gelijk gekregen van de rechter. De berichten zouden meer inzicht moeten geven in de rol van hoge ambtenaren in de zogenoemde Sywert-deal.

Daarin kocht het ministerie voor tientallen miljoenen euro’s mondkapjes van het bedrijf van Sywert van Lienden. Nederland was in die tijd in de veronderstelling dat opiniemaker Van Lienden ‘om niet’ de mondkapjes zou leveren via een stichting.

Vrijgegeven

Na de commotie vorige maand kondigden ministers Ernst Kuipers en Conny Helder aan alsnog een (deel) van de communicatie te publiceren. De interne nota's en e-mails werden vandaag vrijgegeven op de dag dat de FIOD beslag legde op onder meer financiële tegoeden in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en de andere voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

Over de opgevraagde sms- en chatberichten moeten de bewindslieden nog een besluit nemen, schrijven zij vanavond aan de Tweede Kamer. Die worden naar verwachting volgende maand gepubliceerd. In totaal werden er 5200 pagina's aan chatberichten verzameld, volgens de ministers.