Ministerie gaat phishingmails versturen naar mkb-bedrijven

Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, begint maandag met een campagne waarin het mkb-bedrijven – bedrijven met 8 tot 250 werknemers – oproept mee te doen aan een actie tegen phishing.

Zo wordt het genoemd als criminelen via bedrieglijke e-mails toegang proberen te krijgen tot privé-informatie, bedrijfsgegevens of -systemen.

De criminele mails lijken betrouwbaar en worden vaak uit naam van een bekend bedrijf verzonden. In de mails staat een link naar een valse betaalpagina van een bank of naar een site die bijvoorbeeld gijzelingssoftware verspreidt op de computer van de gebruiker.

Digitale brandoefening

“Mensen zeggen zelf vaak: ik trap daar niet in, maar uit onderzoek blijkt dat één op de vier een dergelijke mail niet als vals herkent,” stelt een woordvoerder van het ministerie, die de phishing-test een ‘soort digitale brandoefening’ noemt. Met het verschil dat werknemers er van tevoren niet van op de hoogte worden gebracht dat hun bedrijf meedoet aan de proef.

Namens het ministerie wordt een phishing-aanval gesimuleerd. Wie op de ‘foute’ link klikt, wordt echter niet belaagd door criminelen, maar krijgt (later) een waarschuwing terug. Na verloop van tijd volgt er weer een nepmail. “Om te kijken of een werknemer er de tweede keer anders mee om gaat.” Het bedrijf krijgt niet te horen welke werknemers er in de test zijn getrapt.

Criminelen maken er momenteel gebruik van dat veel werknemers vanuit huis werken. Het aantal phishing-aanvallen op kleine bedrijven steeg de afgelopen maanden. Zo ontvingen werknemers onder meer (valse) e-mails waarin hun ontslag werd aangekondigd.