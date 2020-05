Ministerie doet aangifte tegen ambtenaren wegens toeslagenaffaire

Staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Financien) en Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) staan de pers te woord over de toeslagenaffaire naar aanleiding van de presentatie van het eindrapport van de commissie Donner. Beeld ANP

Aanleiding voor de aangifte is het advies van een onafhankelijk deskundige die sinds 20 maart de openbare stukken bestudeerde rondom de fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag. De aangifte heeft betrekking op werkzaamheden van de Belastingdienst.

Door de zogeheten toeslagenaffaire zijn zeker honderden en mogelijk duizenden ouders in de financiële problemen gekomen door het handelen van de Belastingdienst. Zij werden veelal ten onrechte beschuldigd van fraude en moesten grote bedragen terugbetalen aan de fiscus.

Grote impact

“Ik realiseer me dat deze aangifte een grote impact heeft op de gedupeerde ouders en de medewerkers van de Belastingdienst,” stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. “Maar het advies van mr. Biemond (red. de deskundige) is helder: het is belangrijk dat het Openbaar Ministerie hier naar kijkt. Hopelijk draagt deze ingrijpende stap bij aan het op een rechtvaardige manier afsluiten van dit voor zovelen pijnlijke hoofdstuk.”