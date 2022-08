Minister zélf censureerde advies over minder vlees eten bij overheidscampagne

Beeld ANP

Het was al bekend dat het advies om minder vlees te eten was gecensureerd bij een klimaatcampagne, maar nu blijkt dat dit gebeurde op verzoek van minister Carola Schouten zelf.

Het onderwerp ‘minder vlees consumeren’ moest van de ChristenUniebewindsvrouw totaal gecensureerd worden. ‘Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister,’ zo schrijft een van haar ambtenaren in januari 2019. Dat zij juist het consumeren van vlees eruit wilde hebben is opmerkelijk: voor de productie van vlees is veel water nodig en wordt veel CO 2 uitgestoten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het maken van een vleesvervanger veel minder water kost dan bij een biefstukje.

Minder douchen, minder vliegen

Dat de minister zelf de informatie achter wilde houden uit de in 2019 gelanceerde campagne Iedereen doet wat, die burgers moest motiveren een bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering, blijkt uit overheidsdocumenten die zijn vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De overheid probeerde de bemoeienis van Schouten verborgen te houden door passages zwart te lakken. De rechter besloot dat die alsnog openbaar moesten worden.

Minister Schouten besloot het onderwerp ‘minder vlees eten’ te schrappen na een artikel in De Telegraaf. Die krant kopte op 16 januari: ‘Vlees moet op rantsoen’. Zij zou bang zijn geweest dat ‘het onderwerp eiwitten’ het klimaatakkoord in gevaar zou brengen.

Volgens de ambtenaar in kwestie ‘was het duidelijk dat ze (de minister, red.) hier grote bezwaren tegen had, hetgeen ik me kan voorstellen in het licht van de berichtgeving van de afgelopen dagen’. De ochtend daarna schrijft een ambtenaar al om 07.53 uur: ‘... en ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister. Dus het zal vast genoemd worden maar er wordt niets uitgewerkt of opgepakt’, zo staat te lezen in een e-mail.

Nog geen uur later reageert een collega-ambtenaar: ‘Ik kan me de verbazing van de minister voorstellen. Het idee was om voedselverspilling en minder vlees te noemen in het rijtje minder douchen en minder vliegen, als onderdeel van een lijst van dertig handelingen die je als burger nu al zelf kunt doen in het kader van CO 2 -reductie.’

De ambtenaar steunt de minister: ‘Gezien de recente publicatie in onder andere DeTelegraaf lijkt me herbezinning op dit punt op zijn plaats: vleesconsumptie ligt onder een vergrootglas en in dat licht lijkt het onverstandig om deze nu, hoe bescheiden ook, mee te nemen in de ‘always on’-communicatie’, zo klinkt het over de permanente campagne.

‘Ongelukkig geformuleerd’

De minister laat bij monde van haar woordvoerder weten dat de passage met de woorden ‘ik blokkeer’ ‘ongelukkig geformuleerd zijn door een ambtenaar’. “Die bewoordingen heeft zij nooit gebruikt,” aldus de woordvoerder. In de context van die tijd werd ‘in plaats van een negatieve boodschap zoals ‘eet minder vlees’, gezocht naar een positievere boodschap’. “Dat werd iets in de trant van ‘eet meer plantaardige eiwitten’.”

In 2019 raakte het land in een impasse door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat jaar deed D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zijn uitspraken over het halveren van de veestapel.

Wanneer de lijst met onderwerpen enkele maanden later nog eens wordt besproken, ‘gaat ‘minder vlees’ definitief van de lijst af’, beschrijft een ambtenaar in april 2019. In september, als de campagne op stoom is, komen er veel reacties: waarom gaat het in de campagne niet over minder/geen vlees en zuivel eten?

Milieu Centraal, een ‘onafhankelijke’ gids voor duurzame tips en adviezen, stelt dan aan het ministerie voor om op de veganistenlobby (‘waarvan we vanuit onze ervaring weten dat deze zeer sterk is!’) te reageren. Ook die reactie wordt volledig uitgekleed.

‘Beschamend’

Wat verdwijnt: ‘Minder vlees eten is inderdaad goed voor het klimaat. De veehouderij stoot broeikasgassen uit, verbruikt veel water, heeft wereldwijd veel ruimte nodig voor de verbouw van veevoer en kan een mestprobleem veroorzaken. Maar niet iedereen kan of wil veganist worden en dit respecteren we.’

Wat overblijft: ‘Het eten van meer plantaardige eiwitten is inderdaad goed voor het klimaat. En natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je kunt doen. Dat juichen we ook van harte toe.’

Stichting Wakker Dier, die opkomt voor dieren in de vleesindustrie, noemt de actie van toenmalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ‘beschamend’. “Mevrouw Schouten liet een cruciale aanbeveling schrappen uit angst voor commotie.”