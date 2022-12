Minister Yeşilgöz welwillend tegenover verbod op seks met dood lichaam

Minister Yeşilgöz gaat in het voorjaar inhoudelijk in op het advies van het WODC. Beeld ANP / Bart Maat

In het voorjaar gaat de minister inhoudelijk in op het advies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat valt onder haar eigen ministerie, om necrofilie expliciet wettelijk te verbieden.

Diverse partijen in de Tweede Kamer zien graag dat de minister dit advies volgt. Nu bestaat in Nederland geen specifiek wetsartikel tegen necrofilie. Lilian Helder (PVV) noemde necrofilie tijdens het debat ‘een ernstige inbreuk op de integriteit van de overledene’. Ze wees erop dat het in andere westerse landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland en de VS, wel strafbaar is.

Andere partijen denken er net zo over. “Toen ik las dat het niet strafbaar is om seks te hebben met een lijk, dacht ik: hè, hebben we dat niet geregeld?” reageerde Anne Kuik van het CDA. Ook zij vindt het belangrijk dat hier een wet voor komt. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen zei het ‘niet meer dan eens’ te kunnen zijn met het pleidooi. Niet alle partijen hebben er al inhoudelijk op gereageerd.

‘Persoonlijkheidsrechten, in het bijzonder het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer, werken na het overlijden door,’ schreef het WODC begin deze maand. ‘Ook na het overlijden verdient het lichaam daarom bescherming. Het moet op een integere manier worden behandeld. Aantasting van een overleden lichaam heeft bovendien een grote impact op nabestaanden en anderen in de samenleving.’

De voorganger van Yeşilgöz, Ferd Grapperhaus, gaf vorig jaar opdracht tot het WODC-onderzoek. Hij zei er toen bij dat necrofilie weinig voorkomt en meestal in combinatie met moord of doodslag, waarvoor de daders dan wel worden vervolgd.