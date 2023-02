Minister Wopke Hoekstra: ‘De oorlog in Oekraïne is minder dan halverwege’

Begrafenis in Brovary, vlak bij Kiev, van de 29-jarige Oleksii, een burger die na de Russische inval in het leger ging en op 11 februari werd gedood. Beeld Emilio Morenatti/AP

Eerst gingen er alleen helmen en scherfvesten naar Kiev, inmiddels is zelfs de levering van F-16’s geen taboe meer. De Russische invasie in Oekraïne beroofde het Westen van meer illusies en moderne wijsheden: een ouderwetse oorlog op het continent zou niet meer voorkomen, Poetin zal heus geen gok wagen door met massa’s soldaten de grens met Oekraïne over te steken.

Een jaar later weten we wel beter en moeten we rekening houden met een langdurige strijd, waarschuwt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maandag tijdens een speech voor het Europacollege in Brugge. Deze week is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

“We zien bij de Russen een voor ons onvoorstelbare bereidheid om de levens van veel jonge mannen op te offeren die slecht getraind, slecht gekleed en slecht gevoed naar het front moeten,” zegt Hoekstra. Hij is even daarvoor geland op Schiphol na een congres over defensie en geopolitiek in München.

De oorlog stond daar uiteraard centraal en de vooruitzichten zijn weinig zonnig. “Het zal doorzettingsvermogen vergen. We moeten rekening houden met het scenario dat er nog een keer 100.000 Russen gestuurd worden, en nog eens 100.000 en nog eens 100.000.”

Wanneer eindigt deze oorlog?

“Het eerlijke verhaal is dat we dat niet weten. We hebben te maken met een Russische agressor die niet gecorrigeerd wordt en bereid is de levens van zijn mensen te offeren. Maar ik zeg: we zijn minder dan halverwege. Kijk naar de geschiedenis: de Sovjet-Unie voerde negen jaar lang oorlog in Afghanistan, de Russen zijn decennialang uit geweest op overheersing in Oost-Europa en in 1940 en 1941 was de gedachte ook dat de Tweede Wereldoorlog snel voorbij zou zijn. Er gaat echt nog veel meer doorzettingsvermogen van ons gevraagd worden.”

Dit klinkt als een geopolitiek commentaar vanaf de zijlijn. U kunt met bondgenoten toch invloed uitoefenen op het verloop?

“Exact, zeker, en daarom zijn we zeer actief met het leveren van wapens, het smeden van coalities om andere landen over de streep te trekken. Eerst met de pantserhouwitsers, onlangs met de tanks. Maar u hebt absoluut gelijk: nu stoppen met steun kan niet, dan is alles voor niets geweest. De hulp aan Oekraïne is onze morele plicht, voor een volk dat zo aangevallen wordt en een geopolitieke noodzaak tegen een agressor die anders maar doorgaat. Maar het is ook een lakmoesproef voor onze geloofwaardigheid. Deze oorlog zal uitstralen tot ver voorbij vandaag of morgen. Dit wordt gezien in Moskou, in Peking en Teheran. De afdronk van deze strijd moet zijn: ‘aan deze steen stoot ik me niet nog eens’. Je kunt niet ongestraft de grens van een soeverein land over wandelen en dood en verderf zaaien.”

Als u zegt dat Nederland moet doorgaan met het leveren van wapens, is het dan niet tijd om Oekraïense vliegers al te gaan trainen voor de F-16?

“We hebben afgelopen tijd zeer adequaat geantwoord op verzoeken uit Kiev, is mijn overtuiging. Ik ga er nu niet één puzzelstukje uitlichten, maar we hebben gezegd dat er in het algemeen geen taboes zijn.”

Minister Wopke Hoekstra. Beeld ANP

Over de tanks werd tamelijk lang gebakkeleid, ze gaan nu mondjesmaat naar Oekraïne. Lopen we niet telkens achter?

“Die vraag is terecht. Misschien hadden we als Europese Unie proactiever de discussie moeten beginnen over de tanks, een aantal maanden eerder. Dat je beter probeert om in een vroeg stadium al naar volgende fases te kijken om te beoordelen wat dan nodig is.”

Vreest u niet voor het draagvlak bij Nederlanders voor de steun? De prijzen stijgen door de oorlog, u schetst een langdurige strijd, maar minister Kaag waarschuwt juist dat compenseren van koopkrachtverlies niet eeuwig kan.

“Ik begrijp heel goed dat veel Nederlanders zeggen: alle steun voor Oekraïne, maar ik maak me zorgen over het eigen boodschappenmandje, de prijs aan de pomp, de exploderende energierekening. Wij zijn er als kabinet voor om die pijn te verzachten, daarom hebben we dat massieve steunpakket ingevoerd. Het lijkt nu voorzichtig goed te gaan met de energievoorraden en -tarieven, maar wat de reden ook is, oorlog of niet: als kabinet moeten wij er altijd voor zorgen dat mensen gewoon met de auto naar werk en familie kunnen, dat de boodschappen betaald kunnen worden.”

Dus u belooft anders dan Kaag: we blijven compenseren.

“We zijn hier eensgezind als kabinet, daarom hebben we massief in de buidel getast voor het prijsplafond. Als kabinet hebben we de plicht om de noden te lenigen van mensen, om koopkrachtpijn zo veel mogelijk te verzachten. Al moeten we ook reëel zijn: ik spreek ook wel collega’s van andere landen die zeggen ‘als we Oekraïne helpen, gaat dat ten koste van onze eigen voorraden’. Dan zeg ik: we hebben hier te maken met de grootste agressor op het continent, het land waarvoor de Navo nota bene is opgericht.”

Wanneer is deze oorlog over? Moet Oekraïne de Krim terugkrijgen, alle gebied heroveren? Of juist land afstaan volgens een compromis? Wat vindt het kabinet?

“Het zou toch een puur gebrek aan respect zijn als iemand buiten Oekraïne gaat bepalen wanneer het genoeg is. Oekraïne lijdt enorm, zet mensenlevens op het spel. Dus Oekraïne bepaalt hoe ver men gaat, en wij steunen hen. Maar je hebt geen andere keuze dan maanden, mogelijk jaren, door te gaan met het sturen van wapens en materieel. Anders hoef je niet eens over onderhandelingen te praten. Wie sterk staat op het slagveld, zal uiteindelijk succes hebben aan de onderhandelingstafel.”