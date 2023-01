Minister wil verbod op huisdieren die lijden onder ‘schattig’ uiterlijk: ‘We maken onschuldige dieren het leven zuur’

Onder andere mopshonden staan bekend om hun te korte snuit. Beeld ANP

‘We maken onschuldige dieren het leven zuur, puur omdat we het ‘mooi’ en ‘schattig’ vinden,’ schrijft Adema in de brief. Het gaat volgens de minister onder meer over honden die door te korte snuiten niet goed kunnen ademhalen, zoals mopshonden. Ook schrijft hij over katten met vouworen, zoals Scottish Fold-katten, waarbij hun afwijkende kraakbeen veel pijn kan doen.

Adema noemt zijn plan ‘complex’, omdat het lastig is objectief te oordelen of een uiterlijk kenmerk lijden veroorzaakt. De minister werkt aan een lijst met verboden eigenschappen. ‘Mensen die op het moment dat een eigenschap verboden wordt al een dier met die eigenschap in huis hebben, mogen dat dier nog houden tot het overlijdt,’ aldus Adema.

Vertoningsverbod

Omdat het maken van een dergelijke lijst veel tijd kost, werkt Adema in de tussentijd aan een ‘vertoningsverbod’. Hierdoor mogen honden met te korte snuiten en katten met vouworen niet in reclames verschijnen. Ook beroemdheden en influencers mogen deze dieren dan niet meer vertonen. Zo wil Adema de vraag naar deze huisdieren verminderen.

De fok van dieren met eigenschappen waar zij last van kunnen hebben, is in Nederland al verboden. Wel kunnen ze nog uit het buitenland gehaald worden.

