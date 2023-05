Minister wil soepel bindend studieadvies: met 30 punten al naar tweede jaar

Minister Robbert Dijkgraaf. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ ANP

Elke student krijgt aan het einde van het eerste studiejaar zo’n bindend studieadvies (BSA). Hoewel de naam suggereert dat het advies bindend is, mag elke onderwijsinstelling zelf bepalen of studenten bij een negatief advies moeten stoppen met hun opleiding. In Amsterdam stopt voor studenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hun opleiding als zij het BSA niet halen.

Amsterdamse studenten lieten eerder weten dat ‘te stressvol te vinden’ en studentenvakbond Asva starte een petitie in de hoop dat het BSA, ‘een onnodige extra stressfactor voor studenten’, zou verdwijnen of op zijn minst zou worden versoepeld.

Minister Dijkgraaf wil dat vanaf studiejaar 2025/2026 eerstejaars studenten aan universiteiten en hogescholen al met maximaal 30 punten door kunnen gaan naar het tweede jaar. Aan het eind van het tweede jaar moet een student 60 studiepunten hebben gehaald om verder te kunnen gaan.

Druk verlagen

Dijkgraaf zei eerder in Het Parool dat hem opvalt dat de ‘zachte kanten’ van het onderwijs onder druk staan. “Daarmee bedoel ik het sociale welzijn, de atmosfeer, alles wat buiten de les gebeurt. Er staat ontzettend veel druk op studenten. Die prestatiedruk waar mensen het over hebben, die is reëel.” Dat komt volgens de minister mede doordat in het onderwijs de afgelopen jaren de teugels strakker zijn aangetrokken.

“Onderwijs is er om studenten de beste vorm van zichzelf te laten worden en we hebben geen optimaal onderwijs als we te veel van studenten blijven vragen. Een van mijn belangrijkste taken als onderwijsminister is nu kijken hoe we het rustiger aan kunnen doen en hoe we de druk in het systeem kunnen verlagen.”

Een landelijk geregeld BSA voor de helft van de studiepunten, is voor Dijkgraaf een van de maatregelen. De minister wil daarnaast dat de begeleiding van studenten wordt verbeterd.

Onderwijsinstellingen moeten verplicht in gesprek met studenten die hun BSA niet dreigen te halen. Bovendien moeten zij tijdig worden geïnformeerd over uitzonderingen bij persoonlijke omstandigheden als ziekte, het moeten verlenen van mantelzorg of het overlijden van een naaste.

Stress in latere jaren

Universiteiten vinden de nieuwe norm een slecht idee: ‘Met dit plan zullen veel studenten alsnog uitvallen, maar pas na hun tweede jaar,’ stelt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland.

De universiteitenkoepel ziet liever dat de grens per opleiding wordt bepaald. Een bindend studieadvies zorgt er volgens voorzitter Pieter Duisenberg voor dat ‘studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie’. Als ze in het begin al een achterstand oplopen, is de kans klein dat ze die later goedmaken, aldus de koepel. ‘Het voorstel van de minister zal er daarom toe leiden dat steeds meer studenten vertraging op zullen lopen en langer over hun studie zullen doen. Dat zorgt voor meer stress in latere jaren.’

Studentenorganisaties zijn daarentegen juist te spreken over de aanpak van Dijkgraaf. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het een ‘belangrijke eerste stap’ voor het verbeteren van het welzijn van studenten; het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van een ‘verademing’.

