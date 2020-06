Minister wil reservering restaurant gebruiken voor opsporing corona

Een medewerker van café-restaurant Amsterdam bereidt zich voor op de heropening van de horeca tijdens het coronavirus. Beeld ANP

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge: “Met deze gegevens kunnen GGD-en klanten informeren over het feit dat iemand met corona in de betreffende horecagelegenheid is geweest en hen adviseren over welke maatregelen er getroffen dienen te worden.”

Klanten moeten wel expliciet toestemming geven aan de horecaondernemer om deze gegevens te delen met de GGD, mocht er zogeheten bron- en contactonderzoek plaatsvinden na een coronabesmetting.

De Jonge zal met de sector in overleg gaan om te bekijken hoe dit vormgegeven kan worden, zodat de reserveringsgegevens kunnen worden gebruikt.

Ook elders kijken naar reserveringsgegevens

Maar het blijft wellicht niet bij de horeca. “Ik bekijk daarbij ook of het gebruik van reserveringsgegevens waardevol kan zijn in andere sectoren waar met reserveringen wordt gewerkt,” aldus de bewindsman. Denk bijvoorbeeld aan bioscopen of theaters.

Het ministerie werkt ook aan een app voor digitale contactopsporing van coronapatiënten. “Het is mijn voornemen om in de tweede helft van juni te starten met de eerste praktijkbeproeving van de app,” schrijft De Jonge.

Hij heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om misbruik van de app te verbieden. Daarin wordt ook gelijk vastgelegd dat de GGD-en bij het bron- en contactonderzoek gebruik kunnen maken van digitale ondersteuning.

Tijdelijke noodwet

Vorige week kwam al naar buiten dat het kabinet het via een tijdelijke noodwet mogelijk wil maken om te bepalen of gezondheidsmaatregelen vanwege het coronavirus versoepeld of juist aangepast moeten worden.

Het gaat om onherleidbare tellingen per gemeente waarmee de verspreiding van corona nauwkeuriger kan worden gevolgd en voorspeld. Nederlandse telecomaanbieders gaan daartoe voor maximaal een jaar zendmastdata geanonimiseerd beschikbaar stellen.