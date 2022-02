Minister Wiersma zet ventilatie op scholen op 1, zijn dochter heeft ook les in een oud gebouw

Scholen krijgen van het nieuwe kabinet eindelijk praktische hulp om de ventilatie in orde te brengen en te houden. De net aangetreden minister van Onderwijs Dennis Wiersma wil zo het stroperige dossier van betere luchtkwaliteit op scholen vlot trekken. ‘De komende weken moet het al beter worden.’

Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter (totale prijskaartje: 17 miljoen euro) om te controleren of leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen, maakte Wiersma donderdag bekend, samen met de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie in orde te maken. Lukt dat niet, dan krijgen ze zelfs financiële ‘hulp op maat’.

Het werd wel tijd minister Wiersma, een voortvarende ventilatie-aanpak op scholen!

“Ik zou vooral zeggen: we doen nóg meer. Het vorige kabinet heeft al stappen gezet om de ventilatie te verbeteren. Zo is er een subsidieregeling opgezet, dus er is echt wel wat gebeurd op scholen. Maar juist op de plekken waar de situatie het moeilijkst is, is ook het meeste nodig. Als bijvoorbeeld corona huishoudt op een school, dan wordt de onveiligheid door slechte ventilatie in een klas het meest gevoeld. Het is aan ons om daar extra in te grijpen en dat doen we nu.”

In oktober 2020 adviseerde een commissie al praktische maatregelen om de ventilatie op scholen te regelen, naar aanleiding van de coronacrisis. Waarom nu pas dit plan?

“Wij moeten nu niet te veel met de eer gaan strijken, op heel veel plekken in Nederland zijn ondertussen praktische oplossingen gevonden zoals het plaatsen van CO2-meters. En soms bleek het vooral praktisch om de ramen goed open te zetten, maar regelmatig is er meer nodig. Fors meer. Wat er moest gebeuren, moest eerst in kaart worden gebracht. Daar kun je dan vervolgens lokaal over blijven discussiëren, maar wij willen er nu met hands on oplossingen een schepje bovenop doen.”

Heeft uw voorganger Arie Slob te lang getreuzeld?

“Die heeft ook stappen gezet, maar er is gewoon nog meer nodig. En snel, want de huidige situatie op sommige scholen mag niet langer voortduren. Ik hoorde van een school waar de docent klaagde dat de CO2-meter op oranje stond en dat hij van de directeur te horen kreeg: ‘Dat is nog geen rood’. En ik heb zelf ook een dochter die les krijgt in een oud gebouw, dus reken maar dat het voor mij belangrijk is dat de luchtkwaliteit daar goed is. We moeten er alles aan doen, dat is voor mij een integriteitskwestie, om scholen daarmee uit de brand te helpen. Dus gaan we deze maatregelen nú nemen. En ongetwijfeld staat er morgen niet op elke school meteen iemand op de stoep, maar ik wil wel dat we ervoor gaan.”

De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg ijvert namens gemeentekoepel VNG al een tijd voor betere ventilatie op scholen. In veel gemeenten staan oude schoolgebouwen en dat leidt tot taaie onderhandelingen tussen schoolbesturen en wethouders. Eerenberg: “Iedereen heeft de wil om goede investeringen te doen of zelfs te kiezen voor nieuwbouw. Maar als je alles de komende dertig jaar wil vervangen, heb je 700 miljoen per jaar nodig. Dus 21 miljard euro.”

Alleen met genoeg financiële middelen komen we volgens de wethouder voorbij de stroperige discussies rond betere onderwijshuisvesting. “Vrij naar Acda en De Munnik gaat het altijd over ‘CD van jou, CD van mij’. Daarom is het zo mooi wat er nu ligt: het plan is actiegericht voor de korte termijn, maar biedt ook een opening voor het broodnodige gesprek over de maatschappelijke opgave op lange termijn.” Die urgentie voelt minister Wiersma ook, zegt hij er gelijk achteraan.

Dus dit wordt voor u ook hét onderwerp de komende jaren, minister?

“Dit heeft topprioriteit voor mij. Toen ik hier een paar weken geleden binnenkwam en hoorde wat er speelde, dacht ik: hier moeten we onmiddellijk mee aan de slag. Iedereen was het erover eens dat we dit dossier nu echt moeten lostrekken, dus ambtenaren hebben er ongelooflijk hard aan gewerkt. Tot midden in de nacht. Maar nu kunnen we die extra stappen zetten en ik hoop dat kinderen en docenten in de klas dat gaan ervaren. Dat het beter wordt met die ventilatie. En dat moet de komende weken al gaan gebeuren.”

U laat er geen gras over groeien.

“Voor de korte termijn is de veiligheid in de klas een essentieel punt. En dan snap ik echt wel dat scholen zeggen dat er in de praktijk nog veel meer speelt. We kunnen alleen niet het eerste – in elke klas een CO2-meter, een expert over de vloer en een plan van aanpak – laten, omdat we alleen maar bezig zijn met het tweede – renovatie of vervanging van het schoolgebouw – wat pas over vijf jaar effect heeft. Het moet allemaal tegelijk opgepakt worden.”