Minister Weerwind tegen ongeduldige Tweede Kamer: Verbod op gokreclames kost tijd

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming reageert op vragen van SP-Kamerlid Michiel van Nispen tijdens een interpellatiedebat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het verbod op gokreclames. Beeld ANP/Bart Maat

In december vroeg een ruime Kamermeerderheid al om een verbod op gokreclames. Vandaag wilden partijen opheldering: waarom zijn die reclames nog altijd op tv? Weerwind kon ‘de geest van de motie omarmen’. “Aanvullende beperkingen vanuit de overheid zijn op hun plaats.” Hij zei de mogelijkheden voor een ban te onderzoeken. “Voor een verbod kan ik niet even een regeling aanpassen. Het is complex, er kleven verschillende juridische aspecten aan.”

Maar de Tweede Kamer is het geduld al tijden kwijt. Op 1 oktober werd online gokken legaal in Nederland. Op dat moment werd Nederland overspoeld met gokreclames, waarin bijvoorbeeld oud-voetballers Wesley Sneijder en Andy van der Meijde prominent te zien zijn. “Ik kan ‘Andy!’ en ‘oh ja bingo’ niet meer horen,” verzuchtte PVV-Kamerlid Lilian Helder. “De balans is zoekgeraakt.”

Las Vegas aan de Noordzee

Volgens het kabinet is reclame nodig om mensen die via illegale sites een gokje wagen naar de legale gokaanbieders te leiden. “Daar is niet zo’n stortvloed aan reclame voor nodig,” stelde SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die geen ‘Las Vegas aan de Noordzee’ wil. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder turfde in de maand december het aantal gokreclames op tv en kwam op duizenden commercials. “11.237 keer Koning Toto, Ellie Lust of Andy van der Meijde op tv.”

Een compilatie van een aantal gokreclames. Beeld -

Volgens Weerwind is de Kamer niet duidelijk over wát er precies verboden moet worden. “Mag de plaatselijke bingo ook geen reclame meer maken in de lokale krant?,” wilde de D66-minister weten. Maar de Kamer, werd snel duidelijk, wil alleen een verbod op de reclame die onlinecasino’s maken. Ook sportsponsoring, waarbij namen van gokbedrijven op voetbalshirts of langs het veld te zien zijn, wil het parlement ‘in beginsel’ ongemoeid laten vanwege de grote implicaties. In de sponsorcontracten gaan miljoenen om.

Maar ook voor alleen een reclameverbod op tv, radio en internet moeten zowel de Mediawet als de Wet op de kansspelen worden gewijzigd, stelde Weerwind. “Dat duurt al snel twee jaar. En als we de druk opvoeren één jaar.” Na het voorjaarsreces komt Weerwind met meer informatie.

Nieuwe golf

Dat duurt de Kamer veel te lang. Op 1 april komen weer nieuwe gokbedrijven op de markt en partijen vrezen dan een nieuwe golf aan reclames. “Voor april komt er linksom of rechtsom een reclameverbod voor onlinecasino’s, een andere uitkomst is niet denkbaar,” aldus Van Nispen.

Dinsdag wordt er gestemd over een nieuwe motie die het kabinet oproept vaart te maken met een verbod. Van Nispen hoopt dat Weerwind dan met gezwinde spoed aan de slag gaat. In een toelichting zegt hij dat de minister met een spoedwet zou kunnen komen, of kan kijken hoe hij het kan ‘fixen zonder wetswijziging'.

Eerder werden reclames van overspelsite Second Love op aandringen van de christelijke SGP alleen nog na 21.00 uur uitgezonden, zonder dat daar een wetswijziging voor nodig was. Ook gokreclames en commercials voor alcohol mogen pas na dat tijdstip op televisie te zien zijn. Mogelijk kan de minister ook kijken of op die manier reclames beperkt kunnen worden. Van Nispen: “Je zou misschien kunnen zeggen: regel dat gokreclames alleen tussen 22.01 en 22.02 uur mogen worden uitgezonden.”