Minister Weerwind in Suriname: ‘Het gaat voor mij ook om het verkleinen van onverdraagzaamheid in de toekomst’

In de slavenregisters van Suriname vond hij eerder al eens de acht namen van zijn voorouders, die tot slaaf gemaakt waren en werkten op plantage de Eendragt. “Elisabeth Weerwind, Charles Weerwind... enzovoort. Ze waren bediende, kok, timmerman. Het deed mij beseffen wat mijn verleden is. Je hoeft maar terug te gaan tot mijn vaders oma. Oma Peetje, die verhalen zijn mij allemaal verteld. Die historie kwam hard binnen. Nog steeds. Dat verleden is ook deel van mij.”

Weerwind staat aan de waterkant van de Surinamerivier in Paramaribo. Hij voelt dat ‘zijn wortels’ er liggen, maar is tegelijk ‘een vertegenwoordiger van de regering in Nederland’. Juist hij werd gekozen om in Suriname toelichting te geven op de excuses van Nederland die worden verwacht voor het slavernijverleden. De D66-minister voor Rechtsbescherming, maar dus ook een man van kleur. De kritiek die volgde: weer laat het ‘witte’ Nederland een Surinamer het vuile werk doen.

Weerwind ziet dat anders. “Of er excuses gemaakt gaan worden, kan ik niet bevestigen. Maar ik ga dat niet doen. Ik begrijp de verbazing wel over mijn aanwezigheid hier, maar ik heb een andere mening. Ik ben juist trots dat ík de vertegenwoordiger hier ben. Juist met mijn achtergrond. Ik ben pas de tweede minister van kleur ooit in Nederland. En nu deze taak. Het is een teken van verandering.”

Doet de kritiek u ook pijn?

“Als je naam op een bepaalde manier in de media komt, is dat pijnlijk. Zeker. Dit is ook het land waar mijn beide ouders zijn geboren. Het land dat ik als kind heb leren kennen, ik logeerde dan bij mijn opa en oma. Leerde de gewoontes kennen, de keuken, hoorde de verhalen. Ik zal nooit verloochenen waar ik vandaan kom. En dat is ook hier. Ja, ik breng kleur mee. Maar ik breng ook kleur mee in de regeringsploeg.”

Wat betekent de kabinetsreactie op het slavernijverleden voor u persoonlijk?

“Het is een betekenisvolle boodschap, ook voor mij. En ik zie het als een teken van respect. Het gaat voor mij ook om bewustwording van het verleden en het verkleinen van onverdraagzaamheid in de toekomst.”

Bent u zelf vaak gediscrimineerd?

“Ik ben ook tegen onverdraagzaamheid aangelopen. Laat ik vooropstellen: geen enkele baby wordt geboren met het plan een racist te worden. Maar er waren glazen plafonds in mijn tijd en die zijn er nog steeds. Toen mijn vader mij inschreef op het atheneum zei de rector: ‘Als hij met een diploma van school komt, is het voor het eerst dat het lukt met een kind van kleur.’ Later werd ik geweigerd in het uitgaansleven, et cetera, et cetera. Ik ging het gesprek aan, ik accepteerde het niet. Ik deed het via woorden. Maar ik heb gezocht naar die brugfunctie. Het doet pijn als mensen het gesprek niet aan willen gaan.”

Als Weerwind langs de waterkant loopt, wordt hij rap herkend door Surinamers die in café Riverside aan de bar zitten. Hij deelt boksen uit, ‘Fawaka, hoe gaat het, Weerwind!’, klinkt het. Er worden snel wat selfies gemaakt.

Ze kennen hem hier vooral van het nieuws op televisie. Weerwind werd in Amsterdam geboren als jongste van twee zonen van ouders die in de jaren vijftig naar Nederland waren gekomen om te studeren. Over de wreedheid van de slavernij hoorde hij verhalen en las hij in Anton de Koms boek Wij slaven van Suriname. “Dat boek heb ik helemaal stukgelezen.”

Thuis heeft hij een houtsnijwerk van de boslandcreolen, een stoel gesneden uit één boomstam. Zijn eigen naam komt van het Surinaamse lintdorpje Windeweer, zestig huizen telde het. Bij de afschaffing van slavernij moesten de tot slaaf gemaakten een naam krijgen. Windeweer werd omgedraaid tot ‘Weerwind’ en die naam kwam hem uiteindelijk toe. Of hij er last van heeft gehad? “Zie wat we ervan gemaakt hebben!” Dus overheerst de trots: “Dat ik als bestuurder deel mag zijn van dit moment in de geschiedenis. Dat we de bladzijdes van de slavernij niet zomaar omslaan.”

Als het zo belangrijk is, hoe kan het dan dat Suriname uit het nieuws moest horen wat de plannen zijn?

“Dat betreur ik zeer. Dit is een historisch moment. En ja, het proces had beter moeten verlopen. Communicatief is niet alles goed gegaan.”

Een van de kritiekpunten is dat excuses van de koning zouden moeten komen. U studeerde tegelijk met de koning, kent hem, zat in dezelfde studentenvereniging. Heeft u hierover met hem gesproken?

“Wij kennen elkaar uit Leiden. Maar gesprekken tussen de koning en mij zijn privé en dat houd ik zo.”

Een aantal Surinamers vindt 1 juli, de herdenkingsdatum van de afschaffing van de slavernij, een veel beter moment. En dat de koning de excuses moet maken.

“Ik hamer erop dat 19 december pas de startdatum is van een veel langere dialoog.”