Minister: ‘Vliegreizen veilig door getroffen maatregelen’

Minister Hugo de Jonge bij de teststraat op Schiphol. Beeld EPA

Niet duidelijk was overigens of de personen het virus al tijdens hun vlucht hadden of pas daarna opliepen.

Dat schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in antwoord op vragen van D66, GroenLinks en PvdA. Aanleiding waren meldingen dat op Schiphol in juni en juli tientallen mensen waren aangekomen van wie thuis bleek dat ze besmet waren met het virus.

De ministers wijzen op de bron- en contactonderzoeken die zijn verricht naar de besmettelijke periode van deze personen. De GGD spoort daarbij de medepassagiers op die binnen een straal van 1,5 meter van de mogelijk toen al besmette reizigers hebben gezeten. Het gaat om de mensen die twee stoelen voor, twee stoelen achter en twee stoelen aan weerszijden van de betrokken passagier zaten. Zij kunnen zich laten testen en in isolatie gaan. Ook naar de bemanningsleden wordt contactonderzoek gedaan. Als nabijgezeten medepassagiers zijn doorgereisd, wordt ook het betreffende land geïnformeerd, aldus de ministers.

Het kabinet gaat er dan ook nog steeds van uit dat de maatregelen werken en er geen aanpassing nodig is. Inmiddels zijn wel meer testmogelijkheden op Schiphol mogelijk. Daarnaast veranderen soms gebieden van geel naar oranje, als daar veel besmettingen zijn. De ministers hameren op de noodzaak van een quarantaineplicht voor reizigers uit riskante coronagebieden. Het kabinet liet al weten dat ze een wettelijke grondslag voorbereiden om deze plicht door te voeren.