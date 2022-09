Minister van Landbouw, wie durft nu nog?

Wie wil de nieuwe Landbouwminister worden? Zelden kwam die vraag op een slechter moment, midden in de stikstofcrisis, met amper politieke manoeuvreerruimte en een heftige dreigcultuur.

Namen noemt hij niet. Maar het gebeurde geregeld dat Alexander Pechtold, D66-leider van 2006 tot 2018, een meewarige blik in de ogen zag bij partijgenoten die hij polste voor een ministerschap. “‘Denk je dat ik gek ben’, zo’n reactie. Het wordt steeds lastiger. Wie wil dit nog, wordt verzucht. Je moet nu eenmaal een enorm incasseringsvermogen hebben.”

De vorige week opgestapte minister van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie) kan erover meepraten. Bijna tien jaar lang was hij zonder grote problemen gedeputeerde in Groningen, maar op het Binnenhof hield hij het nog geen tien maanden vol. Voor en achter de schermen klonk kritiek, waarna de minister concludeerde dat hij ‘niet de juiste man op de juiste plek’ was.

‘ach en wee, wat erg’

“Dat kan gebeuren,” zegt Pechtold. “Dan hoor je ook meteen van ‘ach en wee, wat erg’, maar als een minister in zo’n situatie blijft zitten, is het niet goed. En als hij uit zichzelf vertrekt, is het ook niet goed. Laten we respect hebben voor mensen die het aandurven, die het hoofd koel houden.”

Maar wie durft nu nog op deze rijdende trein te stappen? Voor de formatie van Rutte IV klaagden partijleiders al dat het moeilijker wordt bewindspersonen te verleiden voor het vak, met een toegenomen (online) dreigcultuur en een groot afbreukrisico. Amper een jaar later is de context alleen maar verder verslechterd. Er zijn zeker drie heftige crises bijgekomen, de politieke instabiliteit is groter, het is maar de vraag of dit kabinet de kerst haalt. En dreigementen leidden bij meer ministers voor de deur tot 24 uursbeveiliging. “Het is niet gek dat steeds meer mensen voor hun gezin en omgeving kiezen,” zegt Pechtold. “Neem minister Van der Wal: die woont leuk aan een dijk en opeens zit je in een halve oorlogszone.”

Monsterklus

Moedige vrouw of man die dan zonder twijfel ja zegt, zeker rond de nu vacante functie van minister van Landbouw. Die komt voor een monsterklus te staan, hoewel er een ongekend grote zak geld (25 miljard euro) beschikbaar is. Maar met strikte stikstofafspraken uit het regeerakkoord, dwingende mestregels uit Brussel, de diepe verdeeldheid binnen de coalitie en de zware erfenis van Remkes zijn de marges voor Staghouwers opvolger minimaal.

Haagse ingewijden gaan er daarom van uit dat de nieuwkomer eerst stevig overlegt met Remkes, Van der Wal en de coalitiegenoten: welke ruimte is er nog? Wat kan zij of hij nog doen nu alles in beton gegoten lijkt? BBB-leider Caroline van der Plas hamert erop dat die ruimte er moet komen: “Tuurlijk is er haast, willen de boeren duidelijkheid. Maar zo’n nieuw bewindspersoon moet even tijd nemen. Laten we eerlijk zijn: al jaren gebeurt er niet veel, dus die twee maanden tijd moeten er ook zijn.”

Hogere eisen

Veel krediet zal de nieuwe minister niet krijgen bij de start: daarvoor zijn de problemen en het ongeduld te groot. Ook in het parlement. Ondanks oproepen tot een nieuwe bestuurscultuur zijn de debatten niet milder geworden, constateert parlementair historicus Anne Bos (Radboud Universiteit Nijmegen). Bos deed onderzoek naar het vertrek van bewindspersonen door de jaren heen: “We stellen echt hogere eisen aan onze ministers,” aldus Bos. “Ze worden geacht op de hoogte te zijn van alles wat op hun beleidsterrein gebeurt. De Kamer overspoelt hen met detailvragen, waardoor ze over elke stoeptegel die scheef ligt, kunnen struikelen.”

Al met al zal CU-leider Gert-Jan Segers vaak nee horen bij zijn zoektocht. “Bij de start van een kabinet begin je samen op nul, maar nu is de trein gaan rijden en is de heftigheid rond het dossier enorm,” zegt een minister uit het vorige kabinet. “Je zit met een enorm afbreukrisico, verdeeldheid in de politiek, grote belangen bij boeren en de agro-industrie.”

Politiek talent

Dan lijkt het misschien logisch om te kiezen voor een ervaren, oudere kracht, maar het kan juist goed zijn om naar ‘de jonge garde’ te kijken, zegt deze ex-minister. “Een aanstormend politicus die zegt: als ik deze klus goed kan doen, dan zit mijn politieke toekomst gebeiteld. Maar ook dat is riskant, hè. Als een politiek talent nu niet slaagt, is een beloftevolle carrière om zeep geholpen.”

En toch gaat er iemand straks ja zeggen als Segers belt. Omdat de plicht roept natuurlijk, omdat de tijd rijp is, omdat het land een beroep op haar of hem doet. En omdat het verzoek het ego streelt, weten ervaringsdeskundigen. “Het is natuurlijk bijzonder als je gevraagd wordt,” zegt Pechtold. “Ikzelf werd gebeld door Boris Dittrich om De Graaff op te volgen in 2005. Ja, jeetje, ik was net anderhalf jaar burgemeester van Wageningen, net verhuisd ook. Maar je denkt ook: hoeveel kansen krijg ik nog als ik nu nee zeg? Dan praat je thuis, ik dronk een borrel met een goede vriend en zei ja.”

Voorbereiden kan niet

Voorbereiden op het vak kan amper. Hoeveel waarschuwingen de partijleider ook geeft vooraf, pas als je het ervaart, weet je hoe het is, stelt Pechtold. “Als je die vraag krijgt, ben je toch geneigd die minpunten net wat minder op het netvlies te hebben.” Dat zal ook gegolden hebben voor CDA’er Gerd Leers. De voormalige burgemeester van Maastricht werd minister voor Asielzaken in 2010. Door de gedoogconstructie met de PVV stond hij echter praktisch onder curatele van Geert Wilders, die een zwaar stempel drukte op Leers’ beleidsterrein.

Toch zei Leers ja, om na het korte avontuur te merken dat het lastig kan zijn weer aan de bak te komen. Leers zelf kon weer aan de slag als interim-burgemeester, maar zijn bemiddelingsbedrijf voor ex-politici deed hij jaren geleden van de hand. Vooral vanwege procedureel gedoe was het niet eenvoudig oud-politici aan nieuwe klussen te helpen.

“Dat je politicus bent geweest, betekent niet vanzelfsprekend dat het alle deuren opent naar een nieuwe betrekking,” zegt Leers nu. “De buitenwereld is vaak erg kritisch. Als iemand wel een andere baan krijgt, is het beeld: kijk daar wordt een politicus voorgetrokken. Alsof zo’n bestuurder zelf geen kwaliteiten heeft. Neem nou zo’n Staghouwer: is die man nu nergens meer geschikt voor omdat dit niet goed liep? Je krijgt al snel het predicaat mislukt.”

Iemand als Remkes?

De ChristenUnie wil zeker deze week nog gebruiken voor het vinden van een opvolger voor Staghouwer. Eerst in eigen kring. Dat het vorige kabinet in coronatijd een minister van een andere partij invloog – PvdA’er Martin van Rijn – brengt sommigen op ideeën om iemand als VVD‘er Remkes dan maar te vragen.

Of nog avontuurlijker: BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Maar die zal nee zeggen: “Ik zit lekker in de Tweede Kamer, wij bouwen aan onze partij. Misschien – mocht het ooit zover komen – in een volgende coalitie, na de verkiezingen. Maar dan word ik zelf niet de minister van Landbouw, dat heb ik ook altijd gezegd.”