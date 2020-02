Minister Van Engelshoven: we moeten het aantrekkelijker maken voor pabostudenten

Wie lerarentekort zegt, zegt Arie Slob. Maar zijn collega-minister Ingrid van Engelshoven is verantwoordelijk voor de opleiding van die leraren. Zij kondigt een aantal maatregelen aan die de keus voor de pabo goedkoper en aantrekkelijker moeten maken.

Sinds kort heeft Ingrid van Engelshoven twee buddy’s. Lisa en Talitha, twee net-afgestudeerde pabostudenten, praten de minister van Onderwijs regelmatig bij over waar zij tegenaan lopen tijdens hun eerste jaar voor de klas. Van Engelshoven komt op hun school, drinkt in de lerarenkamer een kop koffie mee en is in de klas een ‘vlieg op de muur’.

Ze gaat altijd alleen. “Je bent alleen buddy’s als je echt met z’n tweeën bent.” Dat er ineens een minister in een schoolklas zit, deert de kinderen niet. “Bij Lisa is het groep drie. Die hebben écht geen idee wie ik ben. Die denken: er zit een mevrouw in de klas. Ze kijken alleen of ik aardig of niet aardig ben.”

Wat heeft u van uw buddy’s gehoord?

“Dat begeleiding echt belangrijk is. De regio Den Haag – waar zij lesgeven – is een regio met krapte. Er is weinig capaciteit om leraren goed te begeleiden. Dat gebeurt maar mondjesmaat. Ik denk dan: pas op, want voor je het weet ben je een leerkracht kwijt.”

Van Engelshoven hoopt van haar buddy’s ‘een reëel beeld’ te krijgen van het vak en de knelpunten. Ook werkbezoeken moeten daarbij helpen. “Ik hoorde laatst in een gesprek met tweede- en derdejaars dat sommigen gewoon geen stagevergoeding krijgen. In een tijd waarin scholen kampen met tekorten en ontzettend blij zijn als jonge mensen kiezen voor de pabo dan wil je toch als schoolbestuur je beste beentje voorzetten als iemand stage bij je komt lopen? Ik vind het van de werkgevers een gemiste kans dat het niet in de cao geregeld is.”

Hoeveel geld zouden de pabostudenten voor hun stage moeten krijgen?

“Het is in veel sectoren voor hbo’ers 200 tot 350 euro per maand. Dat kan je als school de kop niet kosten. Voltijdstudenten zeggen me dat ze met dat extraatje net iets minder erbij hoeven te werken. Maar zeker voor deeltijdstudenten is het belangrijk. Dat zijn volwassenen die kiezen voor deeltijd en daarvoor veel opgeven. Ze gaan daarvoor vaak minder werken, maar ze hebben wel een hypotheek en een gezin en moeten echt puzzelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Een vergoeding van 350 euro per maand als je die stages loopt, maakt dan wel uit. Dat zoiets kleins als een stagevergoeding er dan niet af kan, daar kan ik niet bij.”

Schoolbesturen zullen zeggen: wij willen er meer geld bij, voor salarissen en tegen werkdruk.

“Nou, ik kom graag eens lang om de begroting door te kijken. Er zijn veel schoolbesturen die het wel doen. Voor studenten is dat onbegrijpelijk: de ene school wel en de andere niet? Het gaat niet om groot geld.”

Het lerarentekort kleeft vooral aan uw collega, minister Arie Slob.

“Dat is niet heel gek, want het doet zich vooral voor in het primair onderwijs en het basisonderwijs is zijn verantwoordelijkheid.”

Maar het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er genoeg studenten aan de lerarenopleiding beginnen.

“We doen heel veel samen. Dit is iets waar we ons alle twee elke dag zorgen over maken.”

Wat kunt u doen om meer studenten naar de pabo’s te trekken?

“Ik heb net een regeling getekend voor een financiële tegemoetkoming van 3500 euro voor mensen die een tweede onderwijsbevoegdheid willen halen. Die moeten nu instellingscollegegeld betalen, zo’n 7000 euro. Het gaat dan om jongeren die de Alo hebben gedaan, de opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding. Maar het geldt ook voor docenten aardrijkskunde bijvoorbeeld.”

Kan het niet helemaal gratis worden?

“Dat zou dan ook moeten gelden voor de zorg of andere tekortsectoren en dat betekent dat alle andere studenten dat weer gaan betalen. Dat is te makkelijk geroepen. Niks is uiteindelijk gratis.”

De volwassen deeltijdstudenten en zij-instromers komen nog grotendeels terecht in dezelfde mal als de jonge pabostudenten. Knelt dat?

“Daar is nog wel een slag te maken. De pabo’s zijn gericht op jongeren van 17 tot 25 jaar die hun eerste opleiding doen. Die vragen iets anders dan volwassenen die al een loopbaan achter de rug hebben en nu kiezen voor onderwijs. Voor deeltijdstudenten en zij-instromers moet dat echt volwassenenonderwijs worden. Hoe geef je les? Hoe gaat je om met toetsen? Zijn er vrijstellingen mogelijk? Als een beroep hebt gehad waarin je elke dag Engels sprak, moet je dan écht nog een toets Engels doen? We moeten echt maatwerk maken.”

Komt u hier niet te laat mee? Het lerarentekort zien we al jaren aankomen.

“Een paar jaar geleden hadden we nog geen honderd zij-instromers, dan ga je niet je hele onderwijs opnieuw doordenken. Dit jaar zijn het er meer dan achthonderd. Nu het zo’n vlucht neemt moeten we dat met redelijk grote urgentie gaan doen.”