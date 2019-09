Minister Van Engelshoven onder vuur vanwege oproep seksistisch speelgoed

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66). Beeld ANP

Aanleiding is het gegeven dat in Frankrijk vanaf volgend jaar een einde komt aan de indeling voor jongens en meisjes in speelgoedwinkels. In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. En winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: ‘Is het voor een jongen of een meisje?’ Verder gaat het bedrijfsleven speelgoed ontwikkelen ‘dat niet discrimineert’.

De minister, die emancipatie in haar portefeuille heeft, roept speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed in hun collectie ‘onder de loep te nemen’. Ook voert Van Engelshoven een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken.

Kritiek coalitie

Haar oproep leidt tot kritiek van coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Al deze partijen vragen zich af of de bewindsvrouw op Onderwijs niets beters te doen heeft.

VVD-Kamerlid Zohair El Yassini: “De minister is niet aangenomen om speelgoed te becommentariëren. Het verbaast me dat ze überhaupt tijd heeft voor dit soort hobby’s. Op onderwijsgebied ligt er nog genoeg werk, lijkt me zo. Laat Van Engelshoven eerst maar eens gaan zorgen dat meer meiden kiezen voor techniek.”

Een vergelijkbaar geluid klinkt vanuit het CDA. Kamerlid Lenny Geluk: “Kinderen en ouders zoeken zelf uit met welk speelgoed ze willen spelen. Dat hoeft de overheid niet te regelen. Dit is geen prioriteit voor een minister!”

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber constateert dat de minister ‘lijkt te lijden aan totale onderschatting van vrouwen’ als ze zegt dat zij vastzitten in een parttimebaan, omdat ze vroeger met een pop speelden.

Dik-Faber: “Ze zou er wel wat meer op mogen vertrouwen dat als meisjes met een zwaard willen spelen of jongens met een pop, ze dat gewoon kunnen doen. Dat kinderen hun eigen speelgoed kunnen kiezen en ouders hun eigen keuzes kunnen maken tussen werken en zorgen voor een gezin. Daar is de bemoeienis van de minister echt niet voor nodig.”