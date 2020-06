Minister Van Engelshoven kan niet hele cultuursector redden

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) loopt over een loper, gemaakt van posters van alle voorstellingen en concerten die vanwege het coronavirus werden geannuleerd. Beeld ANP/Lex van Lieshout

Ze had er zelf overheen gelopen, zei minister Ingrid van Engelshoven in de Tweede Kamer. Over die ‘heel pijnlijke rode loper’ gemaakt van posters van al die toneelstukken, concerten en andere voorstellingen die door het coronavirus niet door konden gaan. Een groepje protesterende kunstenaars had de loper maandagochtend voor de ingang van de Tweede Kamer ‘uitgerold’.

Hun boodschap was duidelijk: het kabinet moet méér doen voor noodlijdende culturele instellingen. Tot nu toe kwam Van Engelshoven met een noodpakket van 300 miljoen euro, bovenop de maatregelen die het kabinet sowieso al treft voor het bedrijfsleven en zelfstandigen. “Je ziet hoe zwaar de crisis voor de sector is. Maar er is nu iets meer lucht en iets meer perspectief,” doelend op de versoepelingen waardoor per 1 juli honderd mensen in een theater welkom zijn in plaats van de dertig nu.

‘Geen klein bier’

Inclusief die algemene coronamaatregelen, zo rekende Van Engelshoven voor, stak het kabinet 600 miljoen euro in kunst en cultuur. “Dat is geen klein bier. We moeten niet doen alsof het niks is,” stelde de D66-bewindsvrouw tijdens een Kamerdebat. “Maar er is meer nodig dan er nu is.”

Dat vond ook een groot deel van de Kamer, de drie linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP voorop. Zij stelden begin deze maand al dat er in totaal een miljard uitgetrokken moet worden voor de sector. Maar tot hun onvrede beloofde Van Engelshoven geen extra geld.

Even dachten de drie partijen dat nog te kunnen afdwingen toen zij steun bespeurden van regeringspartij VVD. “300 miljoen is niet voldoende,” stelde Kamerlid Zohair El Yassini. PvdA-leider Lodewijk Asscher hoopte op steun voor de linkse voorstellen: “De VVD is de grootste partij in de Kamer. Wat gaan we er aan doen? De minister meer financiële ruimte geven?” Maar El Yassini ziet de oplossing vooral in extra financieringsmogelijkheden door banken en kijkt naar het kabinet om de ‘obstakels’ weg te nemen.

Pandemiedekking

Die obstakels zijn er, stelde SP-Kamerlid Peter Kwint. “Een lening krijg je pas als er perspectief is.” En niemand die kan garanderen dat er dit najaar weer volle zalen mogelijk zijn, of dat er volgend jaar weer festivals kunnen worden georganiseerd. “Verzekeraars dekken geen pandemie meer. Niemand die volgend jaar een festival wil organiseren als de kosten van annulering niet zijn gedekt.”

Van Engelshoven beaamde dat. “Dan gaan de festivals er niet komen, want dan gaat niemand dat risico nemen.” Ze zei in gesprek te zijn met het Verbond van Verzekeraars om tot een oplossing te komen en beloofde de Kamer over de uitkomst te informeren. Ook zei ze in overleg met het ministerie van Economische Zaken te zijn over betere leenfaciliteiten voor de cultuursector. “Door de 1,5 meterregel zal de sector niet snel rendabel worden.”

In het kabinet wordt momenteel nog over extra steun voor cultuur gesproken, zei Van Engelshoven. Al benadrukte ze ook dat ze niet alle noodlijdende instellingen en ondernemers te hulp kan schieten. “We kunnen niet alles redden, die opgave is te groot.” Wel wil ze de schade beperkt houden. “We mogen het niet met elkaar laten gebeuren dat er te veel omvalt.”

Voor Prinsjesdag wil de Kamer, op initiatief van PvdA’er Asscher én met steun van regeringspartij D66, een herstelpakket voor de cultuursector zien. Van Engelshoven omarmde dat. “Ik zie dat als steun in de rug.”