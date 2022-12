Minister Van der Wal over bedreigingen: ‘Als een van de kinderen wil dat ik stop, dan stop ik’

Christianne van der Wal. Beeld ANP

Bij hoge uitzondering spreken we Christianne van der Wal thuis. Op de plek waar protesterende boeren zich dit jaar meermaals meldden met tientallen trekkers. De politiepost die boven het hek van haar erf uittorent staat er nog, maar de rust lijkt nu weergekeerd. De bewindsvrouw heeft de avond voordat we elkaar spreken de kerstboom opgetuigd. Een van haar hondjes zit ernaast. “Mijn vriendinnen hebben allemaal van die rashonden. Maar dat is deze totaal niet.” Haar hondjes, Pepper en Tommy komen van een boer. “De jongste vonden we al zo goedkoop en dat hebben we geweten, die is zo dom! Zó dom!” zegt ze met een lach. “Maar we houden natuurlijk van hem.”

Vanuit de naastgelegen kamer roept haar man Piet: “De piek staat scheef.” Weer begint ze te lachen. “Maar dat hoort ook bij ons Piet, het is hier een huishouden van Jan Steen.” Een paar jaar werkte ze in het bedrijf van haar man Piet van der Wal – een groothandel in zorgbedden – maar ze trok daarna weer haar eigen plan.

Christianne – moeder van twee zoons en twee dochters tussen 12 en 20 jaar – ziet uit naar de kerst. “Ik ben altijd graag thuis en helemaal met kerst en oud en nieuw, lekker cocoonen. Thuis aanrommelen. Samen spelletjes doen, och heerlijk. All you need is love kijken met de meiden, cadeautjes bij de kerstboom. Lekker eten met de familie.”

Door de oorlog in Oekraïne en de beelden van de drukte bij de voedselbank beseft de VVD-politica hoeveel mensen er zijn voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een kerstdiner hebben. “Wat ik dan hoop, is dat ze wel familie vrienden en warmte om zich heen hebben.”

‘Enorm overvallen’

We blikken terug op 10 juni. De avond waarop protesterende boeren haar thuis opzoeken. Zij heeft die middag haar stikstofplannen bekendgemaakt. Maar die schieten bij veel boeren in het verkeerde keelgat. Rond half negen ’s avonds ronken er bij haar woning twintig trekkers. “Onaangekondigd staan er ineens weet ik veel hoeveel trekkers en boeren op de oprit. Het heeft me enorm overvallen. Ik ben ook zo naar buiten gerend. Dat is ook de reden dat ik daar op blote voeten stond.”

De boeren kwamen haar een ontslagbrief aanbieden. “Ik had die brief kunnen aannemen en meteen weer naar binnen kunnen gaan, maar ik heb ervoor gekozen om het gesprek aan te gaan. Ik wil horen waar de zorgen zitten.”

In eerste instantie was er volgens haar sprake van ‘een prima gesprek’. “Maar een aantal boeren kwam steeds dreigender naar mij toe en de groep werd groter. Toen heb ik gezegd: ‘Nu is het gewoon klaar, ik ga nu naar binnen’.” Een video van dat gesprek gaat viraal.

In juni bezoeken boeren de minister thuis, haar stikstofplannen vallen verkeerd. Beeld ANP

Hoe was het voor uw kinderen, over wie u zei: ‘Ze zitten binnen te trillen.’

“Dat heb ik in the heat of the moment gezegd. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Maar ja, je staat daar onvoorbereid. Dan zeg je ‘de kinderen’, waardoor het lijkt alsof dat voor hen allemaal opgaat. Overigens zaten ze niet allemaal te trillen, want ik heb er nogal wat. Er was er één die echt heel erg bang was en daar wilde ik naartoe.”

Toen uw man wilde ingrijpen, zei u: wacht even.

“Ja, dat was wel heel mooi. Wat je daar ziet is dat hij mij en mijn gezin wil beschermen. Maar ik dacht: dit is mijn werk. Ik wil de situatie beheersen. Dat kwam daar samen. Ik denk dat ik dat erger vond dan mijn man.”

Hebben jullie daar samen op teruggeblikt?

“Pas in oktober. Toen zijn we een paar dagen samen weggeweest. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Van jeetje, wat een zomer. Bij mij is dat cruciaal, omdat ik heel nuchter ben en luchtig. Ik relativeer enorm, eigenlijk alles. Dat is ook een gevaar. Ik ben getrouwd met een ontzettend nuchtere Fries, hij analyseert en steunt. Hij is de rots in het gezin. Ik heb echt geluk met zo’n man. Hij zegt constant tegen mij: ‘Ja Christianne, je moet beseffen in hoeveel onzekerheid de boeren leven.’ Daar ben ik me ook van bewust. Daarom moet ik nu juist iets doen om de toekomst van een sterke agrarische sector zeker te stellen. Het wrange is dat ik daarvoor ook heel veel slecht nieuws moet brengen.”

‘Tranen in de ogen

Het pijnlijkst vindt ze zelf de situatie van een groep van zo’n 2500 boeren die door een uitspraak van de Raad van State in 2019 enorm in de knel zit. De boeren die meededen aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden van de overheid géén vergunning aan te vragen. Maar de hoogste rechter verwees dat naar de prullenbak. Die zogenoemde PAS-melders kunnen nu niks en krijgen hoge boetes.

“Na een werkbezoek aan boeren in Overijssel reed ik naar huis met tranen in de ogen. Het leed, de wanhoop, het verdriet, het grijpt me enorm aan. Het maakt mij boos, maar daar kopen die mensen niks voor. Al ben ik er wel twee keer helemaal over los gegaan in het kabinet. Ik vind dat we die schade moeten vergoeden. Dit komt echt door de overheid, doordat wij het niet op orde hadden.”

Dat er onder boeren ‘heel veel woede is’, ook richting haar, begrijpt ze. “Dat vind ik niet erg. Uit die woede maar. En ook die protesten: prima, doen. Godzijdank leven we in een land waar dat kan en mag. Daar moet je als minister tegen kunnen. Maar dat je een minister thuis opzoekt in groten getale, vind ik echt over de grens. Als een huisarts een diagnose geeft die je niet wilt horen of als een agent een boete uitschrijft, dan ga je die ook niet thuis opzoeken.”

‘Wat gebeurt hier allemaal?’

De actievoerende boeren komen meermaals naar haar huisadres. “Het was bizar,” zegt ze wijzend naar de politiepost voor haar deur. “Op de dag dat de oplegger in de straat stond om dat huisje te plaatsen, wilden tientallen trekkers de straat in rijden. Ik woon hier in een dorp. Er wonen hier vijfentwintighonderd mensen. Iedereen kent elkaar. In één keer stond het hele dorp vol met vijfentwintig ME-busjes. Het hele dorp joh! Wat gebeurt hier allemaal? Dat is vreselijk. Dat wil je mensen gewoon niet aandoen. Je voelt je zo opgelaten.” Ze herhaalt: “Zó opgelaten.”

Toen de trekkers niet verder konden, stapten de boeren uit. “Rond de tachtig man met allemaal van die donkere shirtjes kwamen op ons afgelopen. We dachten echt: jongens, waar gaat dit heen? Dit is niet te houden zo. Dat heb ik als heel intimiderend ervaren. Dat moment is eigenlijk amper in het nieuws geweest.”

Een paar dagen later is minister Van der Wal wél in het nieuws. Protesterende boeren breken door een politieafzetting heen. Agenten worden bekogeld met stro uit een hakselaar en vrezen voor hun leven. Ze gaan weg, omdat ze het te gevaarlijk vinden. “Uiteindelijk is dat echt maar net goed gegaan.”

Op die avond was u zelf niet thuis en uw gezin wél.

“Dat was echt verschrikkelijk. Ik kon er niet heen. Toch heb ik het altijd in perspectief gezien: voor de boeren ís het ook vreselijk. Er staan hier relschoppers bij je huis, dat gaat alle grenzen te buiten. Maar het overgrote deel van de boeren heeft het gewoon echt heel zwaar. Ik wil nooit in een slachtofferrol terechtkomen. Het is het ergste voor de boeren. Dat meen ik echt. Ik kon een tijdje even niet op werkbezoek, maar daarna kon het gelukkig weer. Iedere week weer hoor ik zoveel leed en onzekerheid dat je denkt: o, o, o... Dat kun je niet vergelijken met wat ons hier is gebeurd. Die mensen hebben slapeloze nachten, financiële zorgen, onzekerheid.”

Maar uw baan was ook belastend voor uw gezin. Was er een moment waarop u dacht: is dit het wel waard?

“Op een gegeven moment heb ik het thuis aan de orde gesteld. Als één van jullie zegt: mama ik wil dat je stopt, dan stop ik.”

Uw baan lag dus echt even op tafel?

“Ik had heel sterk het gevoel: dat is mijn werk en daar mogen zij geen last van hebben. Heel eerlijk: die keuze is natuurlijk redelijk eenvoudig te maken. Bij 24/7 politie voor de deur heb ik gezegd: jongens als het niet houdbaar is en jullie zeggen: dit is the limit dan wil ik dat horen. Maar zij zitten er heel strak in. Juist niet, zeiden ze, dan zwicht je. Dit is nu zo belangrijk voor Nederland. Zij snappen dat ook.

Wij wonen in een plattelandsgemeente. Onze kinderen zitten ook in de klas bij kinderen uit boeren­gezinnen. Die snappen ook dat voor veel boeren de toekomst onzeker is. Maar met bedreigingen aan huis druk je bij de Van der Walletjes blijkbaar op een verkeerde knop. Mijn man, maar ook mijn kinderen zeiden meteen in koor: no way, nu ga je door. Het is ook wel weer heel mooi dat je als moeder op zo’n manier je kinderen leert kennen.”

Wordt de kerst ook een moment van reflectie?

“Ja ook, maar niet zozeer aan het kerstdiner. Dat is misschien meer iets voor tijdens een wandeling, lekker naar buiten, het bos in. Het is hier een rollercoaster geweest. Misschien besef ik dat te weinig.”