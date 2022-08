Minister stuurt bestuur As-Siddieqscholen naar huis

Dit schrijft Wiersma maandag in antwoord op Kamervragen van PvdA en VVD, naar aanleiding van een via Het Parool uitgelekt rapport van de Onderwijsinspectie over een slepende bestuurscrisis op de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam, die bijna 1200 leerlingen telt. Het gaat om de basisscholen Al Maes, in De Baarsjes, Al Jawhara in de Indische Buurt en Al Yaqoet in Nieuwendam-Noord.

Volgens de inspectie heeft het bestuur zich schuldig gemaakt aan financieel wanbeheer en verzaakt het door een interne machtsstrijd zijn belangrijkste taak: aansturing van de drie basisscholen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

In een toelichting tegenover deze krant noemt Wiersma die bevindingen ‘heel zorgelijk’. “Het onderwijs is een plek waar je een goede basis krijgt. Dan wil je erop kunnen vertrouwen dat er mensen aan het roer staan voor wie dat prioriteit heeft. Het bestuur is vooral bezig met elkaar de tent uitvechten. Er gaan een heleboel dingen niet goed. Er ontbreekt een specifiek veiligheidsbeleid en het stimuleren van actief burgerschap en sociale cohesie schieten tekort. Terwijl dat elementen zijn om de leerlingen een goede basis te geven.”

“De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur die zaken kan verbeteren. Dit suddert al heel lang. Door dit bestuurlijk falen hebben derden zich kunnen verrijken door onrechtmatige uitgaven en er is wanbeheer geconstateerd. Afspraken met de inspectie om gebreken te verbeteren zijn niet gerealiseerd. Daarmee maken ze eigenlijk een lange neus. Alles bij elkaar opgeteld reden om in te grijpen.”

Dennis Wiersma: ‘Het allerlaatste wat je wilt is zeggen: ga ergens anders heen. Daarom ga ik er alles aan doen om te zorgen dat er zo snel mogelijk een bestuur zit dat prioriteit geeft aan het welzijn van de kinderen en het onderwijs.’ Beeld Brunopress

Wiersma zegt desgewenst te zullen helpen bij het vinden van nieuwe bestuurders. Daarnaast gaat hij een deel van de bekostiging van de scholen opschorten. Als het beloofde herstel na drie maanden niet is gerealiseerd, wordt 15 procent van de bekostiging ingehouden.

Uw voorganger Arie Slob gelastte in 2019 via een zogenoemde aanwijzing de vervanging van het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. De school stapte naar de rechter, die de minister terugfloot. Nu zegt u met een aanwijzing het bestuur de wacht aan. Vreest u geen herhaling?

“De inspectie concludeert niet lichtvaardig dat het geen vertrouwen heeft in het bestuur. Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat er financieel wanbeheer is. De huidige wet biedt duidelijke kaders om in zulke gevallen in te grijpen. Ik hou niet van pappen en nathouden. Dat is eigenlijk al te lang gebeurd.”

In een brief aan de ouders schrijft het As-Siddieqbestuur dat de onderwijskwaliteit erg goed is en buiten het onderzoek van de inspectie staat. Maar volgens het inspectierapport staat die kwaliteit wel degelijk onder druk.

“Het zou het bestuur sieren als het ouders eerlijk informeert in plaats van door te slaan naar de andere kant en te zeggen dat de kwaliteit erg goed is. Die brief bevat een aantal zinnen die ouders op het verkeerde been kunnen zetten. Maar dat is niet de reden om in te grijpen. Die ligt in de conclusies van de inspectie.”

In dezelfde brief aan de ouders staat dat ‘natuurlijk geen sprake is van zelfverrijking’ en dat het ‘goed bedoelde en helaas toch onrechtmatige uitgaven’ betreft.

“De inspectie heeft het over ongerechtvaardigde verrijking. Dat is een heftige, uitzonderlijke kwalificatie. De inspectie concludeert zoiets niet lichtvaardig.”

Kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen naar de As-Siddieqscholen sturen?

“Op school zit je doorgaans in een vertrouwde omgeving, met ouders, kinderen en docenten die elkaar kennen. Het allerlaatste wat je wilt is zeggen: ga ergens anders heen. Daarom ga ik er alles aan doen om te zorgen dat er zo snel mogelijk een bestuur zit dat prioriteit geeft aan het welzijn van de kinderen en het onderwijs. De kinderen gaan altijd voor. Het staat en valt met de bereidwilligheid van de scholen. Maar aan ons zal het niet liggen.”