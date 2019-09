Minister Slob wil overleg over besteding extra miljoenen basisonderwijs

Beeld ANP

Sinds juni zijn werknemers en werkgevers echter niet meer met elkaar in gesprek. “Ik doe een dringende oproep op de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren,” zegt minister Slob. “Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn.”



Het geld komt voort uit de zogenaamde loonbijstelling en moet ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in de publieke sector kunnen meebewegen met die van werknemers van bedrijven.



Het is aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over de bestemming van het geld. Dit kan gaan naar bijvoorbeeld een hogere beloning voor schoolleiders en leraren in het voortgezet speciaal onderwijs of een arbeidsmarkttoelage voor leraren.

4 procent

Overleg over de cao tussen de Algemene Onderwijsbond en de PO-raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, klapte in juni. De PO-raad bood 4 procent extra salaris, maar daar nam de bond geen genoegen mee.

Leraren gingen er volgens berekeningen van het ministerie in 2018 en 2019 gemiddeld ruim 9 procent op vooruit. Volgens de bonden is er echter meer nodig om het lerarentekort te lijf te gaan.