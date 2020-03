Minister Slob spreekt leraren: ‘Deze rollercoaster is moeilijk te bevatten’

Minister Slob in gesprek met basisschooldocenten Jan van de Ven en Amsterdammer Thijs Roover. Beeld Screenshot Lerarencollectief

Het besluit was niet makkelijk, zegt Arie Slob. “Maar we gaan het dit jaar niet doen.” Met ‘het’ doelt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs op de centrale eindtoets, de voormalige Citotoets, die de achtstegroepers op de basisschool hadden moeten maken. De scholen zijn in elk geval tot 6 april dicht, de eindtoets start op 15 april. Dat is ‘niet haalbaar’.

De minister zit in hemdsmouwen aan een tafel in de werkkamer van de hoogste ambtenaar op zijn ministerie. De secretaris-generaal kan even niet op haar werkkamer terecht; die is omgebouwd tot studio. Bureau tegen de muur, het kunstwerk – een klok van blauw elektriciteitsdraad – moet worden verplaatst. Drie felle lampen schijnen op de tafel.

PO in Actie

Ze schijnen niet alleen op Slob maar ook op basisschooldocenten Jan van de Ven en Amsterdammer Thijs Roovers. De voormalige voormannen van lerarenactiegroep PO in Actie hebben begin deze maand het Lerarencollectief opgericht. Deze nieuwe beroepsvereniging voor leraren verzamelde alle vragen die onder docenten leven voor een online vraag-en-antwoordsessie.

Van de Ven en Roovers zijn blij dat de scholen nu duidelijkheid hebben over de eindtoets. Maar er zijn ook vragen. Want hoe zit het met leerlingen die dankzij de eindtoets hoopten een hoger advies voor de middelbare school te krijgen?, wil Roovers, leraar op de Leonardo Da Vincischool in Amsterdam, weten. Slob zegt dat ‘juist deze groep aandacht vraagt’. “Er zijn jaarlijks toch tussen de 15.000 en 16.000 bijstellingen. We moeten extra scherp zijn op de gevolgen.”

Leraren die twijfelen over het advies dat ze de afgelopen weken aan een leerling gaven, vraagt Roovers, kunnen zij opnieuw met dat kind en de ouders in gesprek? Nee, stelt Slob, het schooladvies is definitief. ,,We moeten wel goed kijken naar welke middelbare school een kind wil gaan.” Want, zegt de ChristenUnie-bewindsman, als daar een brede brugklas is met mavo/havo of havo/vwo, dan hoeft een leerling niet meteen de definitieve keus te maken.

Rollercoaster

Voor Slob waren het hectische dagen, vertelt hij de basisschoolleraren, met nauwelijks slaap en voortdurend werk. “De rollercoaster waarin we zijn terechtgekomen is moeilijk in woorden te vatten.” Hij zegt onder de indruk te zijn van hoe het onderwijs de nieuwe werkelijkheid van dichte scholen en onderwijs op afstand heeft opgepakt.

Dan wil Slob ook zélf een vraag stellen. “Hoe gaat dat op jouw school Thijs?” Volgens Roovers zijn een aantal van zijn collega’s ziek, maar is er door de rest ‘keihard gewerkt’ om het onderwijs digitaal of huiswerk in een tasje aan de deur te regelen. Slob veert op: “Is dat letterlijk gebeurd met die tasjes?” Roovers: “Zeker!”

Poortwachter

Volgens Van de Ven vinden schoolleiders het lastig om poortwachter te zijn en te beslissen welke ouders op basis van hun beroep opvang krijgen. “Hoe kijkt u daar tegenaan?” Slob wil meteen een hardnekkig misverstand uit de weg helpen: ouders hoeven niet allebei een ‘vitaal beroep’ te hebben om recht te hebben op opvang. “Als één ouder in de zorg of bij de brandweer werkt, kan dat ook. Ik hoorde al dat in de kinderopvang op een enkele plek zelfs om werkgeversverklaringen werd gevraagd. Dat is niet te bedoeling.”

Nog één laatste vraag dan, zegt Van de Ven. Wat gebeurt er ná 6 april? Slob kijkt om zich heen: “Waar is mijn glazen bol?”