Minister Slob: ‘Normen gelden ook voor Haga als privéschool’

Als de overheid de geldstroom naar het Cornelius Haga Lyceum op 1 december stopt, kan het Haga niet ‘in één beweging’ een particuliere school worden. “Zo werkt het in dit land niet,” zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). De school zou eerst aan een lijst met eisen moeten voldoen, stelt de bewindsman. “Dat moet getoetst worden.”

De school heeft eerder gehint op de optie met particulier geld verder te gaan als de overheidsbekostiging stopt. Deze week nam Slob dat definitieve besluit. Hij benadrukt dat ook een particuliere school aan voorwaarden van de Onderwijsinspectie moet voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om burgerschapsonderwijs. “Doet ze dat niet, dan zijn de ouders in overtreding als ze hun leerplichtige kinderen toch naar de school sturen.”

U gaat er dus van uit dat het Haga op 1 december de deuren sluit?

“Wij moeten daar wel naar handelen en er alle maatregelen voor treffen. Daarover ben ik ook in nauw overleg met de gemeente Amsterdam.”

U zei deze week meermaals dat het ‘een zwaar besluit’ is dat geen enkele minister voor u heeft moeten nemen. Is dat u zwaar gevallen?

“Het is een grote en zware zaak; dan ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Het rapport dat de Onderwijs­inspectie toen publiceerde en alle conclusies die daarin stonden, waren zo stevig: dat rechtvaardigde dit besluit. De afgelopen periode hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de school een interim-bestuurder zou aanwijzen. Daar heeft ze ook allerlei gelegenheid voor gekregen, zelfs extra tijd.”

Het Haga stelde dat het de statuten moest wijzigen voordat het de interim-bestuurder kon aanstellen. Eerst zou dat zijn omdat hij geen moslim is, daarna beriep de school zich ineens ook op een verplichte sollicitatieprocedure. Is dit een kat-en-muisspel tussen ministerie en schoolbestuur?

“Het bijzondere was dat de persoon in kwestie (Marcel Heuver, red.) was voorgedragen door de ouderraad en medezeggenschapsraad. Zijn naam was zelfs al in augustus gevallen. Als men dat als belemmering had gezien voor de statuten had men eerder kunnen handelen. De Wet medezeggenschap verplicht geen instemming, maar zelfs met de extra tijd hadden ze het nog kunnen regelen.”

Uw uitgestoken hand werd afgewezen?

“Ik constateer dat ze die niet hebben aangenomen.”

U zei deze week in het Kamerdebat dat uw besluit juridisch is getoetst en dat de landsadvocaat er ook naar heeft gekeken. Ziet u de rechtszaken die het Haga heeft aangespannen met vertrouwen tegemoet?

“Ik moet op basis van de feiten, waaronder het inspectierapport, mijn besluiten nemen. Ik doe dit voor de kinderen, dat zij in een veilige omgeving goed onderwijs kunnen krijgen. Uit het inspectierapport en ook het AIVD-bericht blijkt dat er zorgen zijn over deze school. Dan wil je dat er zo snel mogelijk wordt gehandeld. Het schoolbestuur werkt niet mee. Het plaatst zichzelf boven de school en de kinderen, vindt zichzelf belangrijker dan dat er voor deze kinderen onderwijs wordt gewaarborgd. Het zou fijn zijn als er straks volledige duidelijkheid komt. Dat is aan de rechter.”