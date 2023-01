Minister schrikt van twijfel aan Holocaust door kwart van de jongeren: ‘Zeer ernstig’

Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Het onderzoek onder 2000 Nederlanders werd vorig jaar gehouden door de internationale organisatie Claims Conference, die opkomt voor slachtoffers van de Holocaust. Eerder werd diezelfde peiling gehouden in andere westerse landen, maar nergens waren de resultaten zo ernstig als in Nederland.

Een andere uitkomst: meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse ondervraagden weet niet dat tijdens de Holocaust zes miljoen Joden zijn vermoord. Vooral de antwoorden van millennials (geboren tussen 1980 en 1995) en de zogenoemde generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) lieten een groot gebrek aan kennis zien. Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en het Cidi noemen de bevindingen schokkend.

‘We hebben als samenleving veel werk te doen,’ concludeert Yeşilgöz. ‘En snel ook.’

“Wat een verschrikking dit bericht,” zegt Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. “Het immense leed van de Shoah is nog overal om ons heen. Het zaaien van twijfel, zelfs door politici, is gevaarlijk en intens kwetsend voor alle nabestaanden. We moeten vechten tegen antisemitisme en haat, elke dag.”

Niet verzonnen

“Nee de Holocaust is niet verzonnen,” aldus VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. “Zolang zoveel mensen dit denken, zal er een stevige voedingsbodem voor antisemitisme zijn.” Hij noemt educatie ‘een belangrijke pijler’ om dat tegen te gaan. “De betekenis van de Holocaust mag nooit vergeten worden.”

CDA-Kamerlid Anne Kuik noemt de berichtgeving ‘pijnlijk en zeer verontrustend’. De cijfers onderstrepen volgens haar het belang van geschiedenisles, van herdenken, het doorvertellen van verhalen en van opstaan tegen extremisme, antisemitisme en nepnieuws. “Dit mogen we als samenleving niet negeren.”

‘Wanneer gruwelijkheden uit het verleden niet worden erkend of begrepen, is dat een onacceptabele voedingsbodem voor antisemitisme, haat en racisme, twittert PvdA-leider Attje Kuiken. ‘Rol voor ouders, onderwijs, media en politiek.’

PVV’er Harm Beertema wijt de slechte kennis bij jongeren over het oorlogsverleden aan de slechte staat van het onderwijs. “24 procent functioneel analfabeet en ongeveer hetzelfde percentage twijfelt aan de Holocaust. Wat een afgang. Dit land is stuk.”

Ook in Nederland

Meer cijfers uit het onderzoek tonen het gebrek aan kennis over de Holocaust. Zo wist 53 procent van de ondervraagden niet dat de Holocaust ook in Nederland heeft plaatsgevonden en kon meer dan de helft van alle ondervraagden (59 procent) geen naam van een kamp in Nederland noemen (zoals Westerbork en Vught), waarvandaan Joden naar concentratiekampen als Auschwitz werden gedeporteerd.

Het onderduikverhaal van Anne Frank is wel bekend bij 89 procent van de Nederlandse ondervraagden. Ook erkent 65 procent van hen dat er antisemitisme is in Nederland. 53 procent van de respondenten gelooft dat de Holocaust opnieuw zou kunnen gebeuren.

