Minister schiet na aandringen Kamer Scapino Ballet én Eurosonic/Noorderslag te hulp

Nu krijgt Scapino per jaar 1,7 miljoen euro. Ook festival Eurosonic/Noorderslag moet van de Kamer de subsidie behouden.

Kamerleden memoreerden in een debat over cultuur vandaag de lange historie van het Scapino Ballet, dat dit jaar 75 jaar bestaat en in Amsterdam werd opgericht. Ook werd genoemd dat het inmiddels in Rotterdam gevestigde ballet een grote regiofunctie heeft: in 42 theaters in het land treedt het ballet op. ,,Als het Scapino Ballet omvalt, vallen ook theaters om,” stelde CDA-Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet, die al dreigde een motie in te dienen om het dansgezelschap overeind te houden.

‘Even slikken’

Ook minister Van Engelshoven ziet het historische belang. “Zo lang de basisinfrastructuur cultuur (subsidieprogramma voor culturele instellingen van structureel belang, red.) bestaat, zat Scapino erin. Velen van ons moesten even slikken toen we dit advies lazen.” Dat het advies nu ondanks een positief advies niet tot subsidie leidt, ‘wringt’ en ‘doet pijn’, stelde de D66-bewindsvrouw.

Afwijken van het advies zei ze ook lastig te vinden. De Raad voor Cultuur adviseert verjonging en wil dat het Gronings dansgezelschap Club Guy & Roni de komende vier jaar subsidie krijgt. “Zij hebben zich kennelijk zo weten te ontwikkelen dat ze die plek hebben veroverd.” Van Engelshoven noemde dat ‘een ingewikkeld dilemma’. “Maar als uw Kamer mij per motie de opdracht geeft te zorgen dat er voor Scapino toch ruimte wordt gemaakt, ben ik bereid dat te doen.”

Kamermeerderheid

CDA-Kamerlid Geluk diende daarop direct haar motie in die Van Engelshoven opdraagt jaarlijks 1,7 miljoen euro vrij te maken voor het Scapino Ballet in de periode 2021-2024. Haar motie werd mede-ingediend door VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA en PvdD waardoor er sprake is van een ruime Kamermeerderheid.

Op het advies van de Raad voor Cultuur kwamen veel reacties, ook het ballet zelf reageerde verbijsterd en boos. Een petitie werd in korte tijd al meer dan 60.000 keer ondertekend.

Muziekfestival Eurosonic/Noorderslag in Groningen leek hetzelfde lot te treffen, ook dat festival dreigde het de komende jaren zonder subsidie te doen. De Tweede Kamer kwam ook daarvoor met een motie, nadat Van Engelshoven had aangegeven dat zij een wens van de Kamer om Eurosonic/Noorderslag overheid te houden zou uitvoeren.