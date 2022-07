Minister roept LTO op juist wél het gesprek met Remkes aan te gaan

Johan Remkes werd onlangs aangesteld als ‘gespreksleider’ tussen de boeren en het kabinet. Beeld BART MAAT/ANP

Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de weigering van belangenbehartiger LTO om te praten met Remkes, die is aangesteld als ‘gespreksleider’ tussen de boeren en het kabinet. LTO mijdt het gesprek omdat dat niet zou mogen gaan over de doelen en uitgangspunten van het stikstofbeleid. Die staan voor het kabinet namelijk vast. “Wij snappen dat er vragen en bezwaren zijn vanuit de sectororganisaties,” aldus de zegsman. “Maar het lijkt ons juist goed die neer te leggen bij Remkes. Er valt over heel veel wél te praten.”

De precieze invulling van de stikstofaanpak is aan de provincies en is nog niet in steen gebeiteld. Dat maakt volgens de woordvoerder dat er heel veel onderwerpen te bespreken zijn die ‘relevant zijn, juist ook voor de agrarische sector’.

Natuurkwaliteit

Het kabinet wil de stikstofuitstoot de komende jaren drastisch inperken, vooral rond kwetsbare natuurgebieden. Dat is nodig omdat de Raad van State ruim drie jaar geleden een streep zette door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor projecten die tot extra stikstofuitstoot leiden. Daarbij moest meer rekening worden gehouden met de natuurkwaliteit en soortenrijkdom, oordeelde de hoogste bestuursrechter.

Na de massale en soms ook grimmige boerenprotesten van de afgelopen weken besloot het kabinet een bemiddelaar aan te stellen om de ruziënde partijen weer om tafel te krijgen. De keuze voor Remkes leidde afgelopen weekeinde al tot verwondering. Een onderzoekscommissie onder leiding van deze oud-minister, net als Van der Wal van VVD-huize, adviseerde het vorige kabinet met strenge natuurbeschermingsdoelen te komen om het land uit de stikstofimpasse te trekken.