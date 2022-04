Minister: Nederland heeft Russen op de sanctielijst adequaat aangepakt

Stef Blok. Beeld Sem van der Wal/ANP

De cijfers lopen nog niet erg op. Sinds de Russische inval heeft Nederland voor 632 miljoen euro aan Russisch geld bevroren, meldde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) donderdag: ‘slechts’ 116 miljoen meer dan sinds de laatste rapportage.

Klopt het beeld dan toch dat Nederland te traag is met het uitvoeren van sancties en sluizen Russen nog steeds ongezien hun geld weg? Nee, zegt de speciaal aangestelde oud-minister Stef Blok, die is aangetrokken om het sanctiebeleid te ‘stroomlijnen’, omdat dit over tal van ministeries is verdeeld.

Geen buitenhuizen in Nederland

Landen als Frankrijk (22 miljard) en Italië (800 miljoen) scoren hogere cijfers, en een deel van de Tweede Kamer noemde dat ‘onacceptabel’ en ‘gênant’. Volgens Blok is dat beeld niet terecht. Ja, Nederland heeft zo’n 488 brievenbusfirma’s aan de Zuidas met Russische eigenaren. Maar: die zijn niet per se in handen van de pakweg 1100 Russen op de sanctielijst. En het gaat vooral om holdings: er vloeit misschien één of twee keer per jaar geld door de brievenbusfirma’s, wanneer dividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. En dat gebeurt niet meer sinds de sancties.

Bloks tussentijdse conclusie aan Hoekstra: Nederland heeft afgepakt wat het af kon pakken. In Italië, Frankrijk en Engeland hadden rijke Russen uit Poetins kring nu eenmaal hun buitenhuizen. In Nederland niet.

‘Naar behoren gehandeld’

Hoekstra durft dan ook in een brief aan de Kamer te zeggen dat ‘spoedig’ en ‘naar behoren is gehandeld’. En dat er ‘geen sprake lijkt te zijn van substantiële niet-bevroren bezittingen’. Er zijn ook ‘geen aanwijzingen’ dat na het instellen van sancties ‘nog snel geld is weggesluisd’.

Punt van zorg is nog wel dat ingewikkelde bedrijfsconstructies verborgen kunnen houden wie de échte eigenaren van bedrijven zijn. Hier loopt nog onderzoek naar, aldus Hoekstra.

Vraag blijft overigens wel: wordt Rusland wel geraakt door de huidige sancties? Volgens het IMF krimpt de Russische economie dit jaar met 8,5 procent, maar Rusland verdient nog steeds 800 miljoen euro per dag (!) aan de verkoop van gas en olie aan de EU. Plannen om dat te staken zijn nog weifelend. Veel lidstaten hebben nog te weinig alternatieven.