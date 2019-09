Minister: ‘Medicijntekorten zullen dit jaar verdubbelen’

De anticonceptiepil was in de afgelopen jaren voor langere periodes niet verkrijgbaar. Beeld ANP XTRA

Bruins wil dat EU-lidstaten - om het groeiende probleem van de tekorten gezamenlijk te tackelen - desnoods zelf grondstoffen voor geneesmiddelen gaan produceren. Zo hoeven de medicijngebruikers in Nederland niet langer te lijden onder de haperende productie in landen als China en India.

Nederlanders hebben de laatste jaren vaak langere tijd niet de beschikking over voor hen vertrouwde geneesmiddelen die hun leven aanzienlijk draaglijker maken. Hierbij kan gedacht worden aan Parkinson-medicijnen of de anticonceptiepil. De oorzaak van de leveringsproblemen ligt meestal bij productievertragingen in landen ver weg.

Harde cijfers

Vorige maand gaf apothekersorganisatie KNMP al aan dat het probleem van de tekorten aan geneesmiddelen dit jaar weer groter zal worden. Nu blijkt de omvang van de groei uit de harde cijfers. Het aantal meldingen over (verwachte) tekorten tussen begin januari en eind augustus is fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, van 1065 naar 2044 meldingen.



Minister Bruins denkt dat die trend doorzet. “Ik verwacht dat we ook over heel 2019 uitkomen op een verdubbeling van de tekorten. Dat is aannemelijk, al kan ik het niet met 100 procent zekerheid zeggen.” In 2018 werden 1390 meldingen geregistreerd.



In Nederland moet er volgens de minister een medicijnbuffer worden gecreëerd. Zo kunnen middelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, toch over de toonbank gaan. Met zo‘n ‘ijzeren voorraad’ bij farmaceuten en groothandels samen kunnen patiënten dan minstens zo’n vier maanden vooruit.

Brexit

De brexit kan leveranties vanuit Groot-Brittannië verder straks flink bemoeilijken. Volgens Bruins heeft Nederland de oplossingen daarvoor nu goed in beeld.

In het uiterste geval wil de minister voor Medische Zorg zelfs regelen dat een vrachtwagen met belangrijke medicijnen en de juiste papieren die in de file vaststaat bij de grens, ertussenuit wordt geplukt en met spoed wordt begeleid naar de plaats van bestemming.