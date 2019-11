Minister mag financiering Haga Lyceum niet volledig stopzetten

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Dat staat in de uitspraak die de hoogste bestuursrechter van Nederland vrijdag heeft gedaan. Zijn eigen regels schrijven voor dat de bekostiging eerst voor 15 procent moet worden opgeschort - een tijdelijke maatregel.

Na drie maanden mag die 15 procent van het geld daadwerkelijk worden ingehouden. Na wéér drie maanden, als het bestuur dan nog altijd niet aan de wettelijke eisen voldoet, loopt dat percentage op naar 30 procent. Pas daarna mag de geldkraan helemaal worden dichtgedraaid.

Nederlaag

Slob slaat al deze tussenstappen over en wil de geldkraan dus per 1 december 2019 volledig stopzetten. Dat kan niet, stelt de Raad van State. “De minister heeft dus in dit geval geen toepassing gegeven aan de door hemzelf geformuleerde beleidsregels.” Als een school wettelijke voorschriften stelselmatig niet naleeft, dan kan de minister wel een hoger percentage van de bekostiging inhouden, maar hij mag de tussenstappen niet volledig overslaan, concludeert de Raad van State.

Het is een gevoelige nederlaag voor de ChristenUnie-bewindsman, die van de Raad van State ook de proceskosten moet betalen. Het gaat om in totaal 1369 euro.

Reactie Haga

De advocaat van de school noemt de beslissing van de Raad van State ‘volstrekt terecht’. “Het geeft ons de tijd de zaak eerst inhoudelijk te behandelen”, waarmee de raadsman doelt op een zitting bij de rechtbank op 9 december over of de aanwijzing wel of niet terecht is. “Als we die winnen, is het bekostigingsverhaal helemaal van de baan.”

Slob besloot op 15 oktober de geldkraan dicht te draaien omdat het schoolbestuur niet op tijd is opgestapt, zoals de minister in september in een zogenoemde aanwijzing had gevraagd. Het was de eerste keer dat een onderwijsminister dat zware middel inzette.

De minister verloor het vertrouwen in het schoolbestuur na een vernietigend oordeel van de onderwijsinspectie. De schoolleiding zou optrekken met extremisten, leerlingen de democratische normen en waarden niet overbrengen en onzorgvuldig omspringen met het geld van de school.

Extra geld

De Raad van State deed vrijdag ook uitspraak in een andere zaak die het Haga had aangespannen. Die gaat over de extra leerlingen die de school per dit schooljaar ontving, waarvoor aanvullende bekostiging werd aangevraagd. Als het aantal leerlingen stijgt, kunnen scholen ook meer geld krijgen om bijvoorbeeld meer docenten aan te nemen. Dat deed het Haga ook, maar het extra geld bleef uit.

De minister heeft op dat verzoek nog niet gereageerd. In die zaak stelde de Raad van State dat het beroep dat het Haga aanspande, niet-ontvankelijk is, omdat de minister de wettelijke termijn van die beslissing nog niet heeft overschreden en dus nog niet te laat is.