Minister laat nieuwe corona-app ontwikkelen die wél veilig is

Beeld Screenshot

De zeven apps die oorspronkelijk op tafel lagen konden de toets der kritiek van experts en juristen allemaal niet doorstaan na een testweekend (de appathon gedoopt), kwam gisteren tijdens een briefing aan Kamerleden naar voren. Er wordt niet meer aan deze apps verder gesleuteld, blijkt nu.

“Ik heb als onderdeel van de marktconsultatie met een ‘appathon’ opgehaald wat er technisch mogelijk is en aan welke randvoorwaarden een app moet voldoen om bij experts en het publiek voldoende vertrouwen te verkrijgen om te komen tot breed gebruik,” aldus minister De Jonge.

De nieuwe app - die mensen gaat laten zien of iemand in hun omgeving corona heeft - wordt door een te formeren team opgezet en uitgewerkt volgens de eisen die een taskforce van de GGD stelt. Het kan zijn dat wordt gewerkt met een consortium waarin ook bouwers zitten die de eerdere apps leverden. Ook wordt niet uitgesloten dat daaruit onderdelen worden overgenomen.

De Jonge: “Ik heb geconstateerd dat er een goede basis in kennis en vergevorderde oplossingen is om verder op te bouwen. Daarom is het mijn inzet om snel te kunnen beschikken over een team met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie.”

Open source

Volgens het ministerie moeten de juiste mensen worden samengebracht om te komen tot goede open source software en moeten de informatiebeveiliging en privacy worden geregeld, zodat misbruik kan worden tegengegaan. Verder dient nader te worden uitgewerkt hoe het gedrag van mensen werkt, voor zinvolle toepassing van zo’n app. En de eisen van de GGD worden dus meegenomen.

Wetenschappers zijn er verdeeld over of een app kan bijdragen om het virus te doen uitdoven. Op dit moment hebben vijf Europese landen een corona-app.

Het is de bedoeling dat de nieuwe app in de steigers staat op 19 mei, het volgende moment dat de intelligente lockdown kan worden versoepeld.