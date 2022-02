Minister Kuipers komt met snelle versoepeling in drie stappen: ‘Het land gaat weer open’

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na afloop van de persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Beeld Bart Maat/ANP

Na kritiek dat het kabinet te voorzichtig opereerde en later juist een overbodige lockdown afkondigde in december, kiest Kuipers nu een versnelling hoger. “We lijken over de piek heen, de mogelijkheid te versoepelen grijpen we met beide handen aan,” zei de minister dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie. “Het land gaat weer open. We nemen een risico, maar het beeld is nu echt: het kan.”

In drie stappen wil het kabinet naar een open land in de lente. Per direct vervalt het maximum aantal gasten thuis en kunnen werknemers weer de helft van de tijd naar kantoor. Komende vrijdag gaan dan de eerste extra versoepelingen in, inclusief ruimere openingstijden en een kortere isolatieduur.

Coronapas in de prullenbak

Een week later, op 25 februari, gaan bijna alle remmen los. De 1,5 meterplicht vervalt dan, de mondkapjesregels en de coronapas (3G) gaan eveneens in de prullenbak.

Alleen in het OV en op luchthavens blijft het dragen van een mondneusmasker verplicht. En bij grote binnenevenementen zonder vaste plaatsen (van 500 gasten of meer) moet iedereen worden getest (1G). Maar verder is het zoveel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’. Op 15 maart worden de laatste restricties weer tegen het licht gehouden.

Kuipers spreekt van ‘grote stappen’. “We mogen optimistisch zijn, maar we moeten ook realistisch zijn. Bijvoorbeeld ook als je carnaval viert, ga naar het café, maar mijd grote groepen. Ik kan niet garanderen dat we niet weer maatregelen moeten nemen, maar ik verwacht het echt niet.”

Omikronpiek voorbij

Het kabinet vindt steun bij het Outbreak Management Team (OMT). Dat stelt dat Nederland de omikronpiek voorbij is en denkt dat de aantallen patiënten snel zullen afnemen. De toegevoegde waarde van de coronapas blijkt bovendien na nieuwe doorrekeningen zeer beperkt.

Maar voor veel restricties geldt: voorlópig zijn ze van de baan. Na eerdere coronaverrassingen beseft het kabinet dat het najaar zomaar wat naars in petto kan hebben, met nieuwe varianten die plots toch weer kunnen nopen tot het nemen van maatregelen.