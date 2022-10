Minister komt met wet tegen ongewenste seks: ‘Gemiddelde Nederlander heeft niets te vrezen’

Flirten is geen bezwaar, maar 'we moeten meer oog hebben wat er met de ander gebeurt', zegt Yesilgöz. Beeld Getty Images

Stel: twee mensen flirten een avondje in de kroeg en eindigen in bed. Maar wat als één van twee gaandeweg toch niet wil, maar ‘bevriest’ en zich niet weet te verzetten? Sinds de opkomst van de MeToobeweging, in 2017, worstelt de maatschappij met deze situaties.

Yesilgöz (VVD, Justitie) wil, wettelijk gezien, een norm stellen. De gedachte in haar wetsvoorstel: wie wist of ‘had kunnen vermoeden’ dat de ander geen seks wilde, wordt strafbaar. Voorheen was ‘dwang’ de drempel, die tree gaat omlaag. Schuldaanranding of schuldverkrachting, gaat het heten, waar maximaal twee en vier jaar cel op komt te staan.

Waarom heeft u niet gekozen voor een wet waarin expliciet ‘ja’ moet worden gezegd, zoals in Zweden? Desnoods schriftelijk?

“Je kunt ook gaandeweg van gedachte veranderen. Of later denken: er is mij iets overkomen, iets aangedaan. En je zou heel veel situaties krijgen waarbij het in de kroeg, of bij iemand thuis, onnatuurlijk voelt om over zo’n verklaring te beginnen. Ik vrees dat je met zo’n verklaring schijnveiligheid creëert.”

Wordt verkrachting nu makkelijker te bewijzen? Het blijft toch het ene woord tegen het andere?

“Ja, bewijzen is lastig, maar dat ontslaat ons niet van de plicht te normeren. En in zaken van aanranding en verkrachting is het nu al dat de een ‘A’ zegt en de ander ‘B’. Dan gaat de politie ook getuigen horen, app-verkeer teruglezen. Bij verkrachting zijn er soms ook geen blauwe plekken te vinden.”



Wat als iemand gewoon spijt achteraf krijgt en dan liegt over wat er is gebeurd?



“Dat kan altijd. Laat ik ook direct benadrukken: een valse aangifte doen is strafbaar. En het gebeurt nu ook al, politie en justitie houden daar al rekening mee, zij hebben daar oog voor.”

Toch schrijft u zelf ook al dat het bewijzen van aanranding en verkrachting zonder dwang, lastig gaat worden.

“Natuurlijk. Dit is geen exacte wetenschap. Dat geldt voor meer dingen: discriminatie is ook verboden, maar ook diffuus soms. Hoe vat iemand een opmerking op? Dit is al een stuk concreter. Wij willen de norm stellen: dat iemand die echt onverschillig is geweest tegenover een slachtoffer weet: dat kan dus niet meer. Maar veel gaat ook afhangen van hoe rechters tegen individuele situaties aan kijken.”

Bij iemand die totaal dronken is, zegt de nieuwe wet: ‘ontbreekt de wil voor seks’. Maar dat geldt ook voor iemand met ‘verminderd bewustzijn’. Waar ligt de grens? Bij twee wijntjes?

“Dat is niet zwart-wit. Er zullen situaties ontstaan, waarin de een zegt: je had kunnen weten dat ik dit niet wilde, terwijl de ander denkt: joh, ik wist zelf niet eens wat ik aan het doen was. Dat soort kwesties krijgt de rechter nu ook op zijn bord. Dat is niet wezenlijk anders dan nu. En wat deze wet nu al wel doet is, bewustwording creëren.”

Iemand die ‘aanwijzingen’ mist dat iemand niet wilde, is straks strafbaar. Is het eerlijk iemand te vervolgen voor een verkeerde inschatting?

“We hebben geen checklist. En de gemiddelde Nederlander, die met gezond verstand een inschatting maakt, heeft waarschijnlijk niets te vrezen. Die zal denken: dit haalt alle spontaniteit weg. Maar deze wet gaat die mensen niet raken, want die voelen prima aan in een café of op straat waar de grenzen liggen.”

Is het toch niet vooral een symbolische wet?

“Nee, allesbehalve. Bij aanranding of verkrachting was het altijd een vereiste dat dwang werd bewezen, maar werd er geen rekening gehouden dat een slachtoffer ook kon bevriezen. De wetten moeten meebewegen met de normen en waarden in de samenleving. Deze past bij de tijdgeest. En dat betekent dus dat je ook moet kunnen zeggen: dit is niet oké.”

Eigenlijk zegt u: iemand die aan het verleiden is, moet beter gaan opletten?

“In ieder geval: meer oog hebben wat er met de ander gebeurt. De gesprekken over #MeToo hebben ons denk ik allemaal doen realiseren dat niet iedereen in elke situatie voor zichzelf kan opkomen.”

Mag een baas straks, ook als sprake is van liefde, geen seks meer hebben met een werknemer?

“Niet sec. Maar de baas moet zich straks wel kritischer afvragen: is dit echt de wil van de werknemer? Zeker als de baas dat initieert. Ook dan is het geen panklare zaak, een rechtszaak is altijd een sluitstuk, ik hoop dat deze wet ook aanzet tot nadenken. De kern is je af te vragen: in welke situatie zit de ander?”

U stelt ook seksuele benadering strafbaar, zoals fluiten, sissen, of grijpen naar het kruis. Hebben we de fluitende glazenwasser altijd vergoelijkt?

“Die vraag krijg ik ook: mag flirten niet meer? Natuurlijk wel: ik hoop dat er nog een hoop geflirt en verleid wordt. Maar van flirten voelt niemand zich onveilig. Maar ik wil niet dat vrouwen, want dat zijn het toch vaak, denken: ik loop in die wijk wel een blokje om of ik trek dat korte rokje niet aan. Ik zelf heb mij ook aangepast soms, je laat dingen gebeuren. Ik heb ook wel eens toch maar die saaie broek aangetrokken, of heb mij ergens laten ophalen. Maar dat ‘hoort er niet bij’, zoals we dat dan vergoelijken. Dat signaal moeten we ook niet aan jongeren willen geven.”