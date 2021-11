Minister Knapen: ‘We lopen achter de feiten aan met evacuaties Afghanistan’

Demissionair Minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Beeld ANP/Bart Maat

De CDA-bewindsman reageerde daarmee op kritiek van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Van Dijk is boos dat er niet meer wordt gedaan voor de mensen die op de evacuatielijst staan, maar niet beschikken over een paspoort.

Knapen benadrukt dat het hebben van een paspoort nu de enige manier is ‘om eruit te komen’, maar dat dat geen Nederlandse eis is. “De Taliban, Pakistan en Qatar eisen dat. Mensen komen het vliegveld niet in zonder paspoort. Autoriteiten ter plekke vereisen dat.”

Volgens Knapen heeft ‘de overgrote meerderheid’ van de 2100 mensen die Nederland nog uit Afghanistan wil halen geen paspoort.

Paspoorteis

Daarom gaan de evacuaties ‘moeizaam en langzaam’. “En het zal waarschijnlijk niet altijd lukken. Omstandigheden zijn niet door ons te organiseren en naar onze hand te zetten.” Knapen heeft met zijn Duitse collega een brief gestuurd naar de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken om het probleem rond de paspoorteis aan de orde te stellen. “Maar wij kunnen niet op een knop drukken om Pakistan op andere gedachten te brengen.”

Van Dijk wil dat Nederland voor deze groep tijdelijke reisdocumenten – laissez-passers – afgeeft. Volgens Knapen kan Nederland dat alleen doen voor Afghanen die zonder paspoort over land de grens weten te passeren – en Pakistan, Qatar en in een enkel geval Iran bereiken. “Wij kunnen geen laissez-passers uitgeven in Afghanistan, dat heeft geen enkele betekenis en daar komt niemand mee in een toestel.”

Als ‘lichtpuntje’ ziet Knapen dat de Taliban het ‘soms toestaan’ dat er paspoorten worden uitgegeven. Volgens de minister staan er mensen ‘op onze radar’ die er wellicht een hebben gekregen of gaan krijgen.