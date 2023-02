Minister Kaag bij optreden opgewacht door boze burgers met fakkels

Beeld Politiek in De Pol

“Ze hadden met hun tractoren alles klemgezet, hadden een vechthond bij zich en scholden Sigrid Kaag uit,” zegt organisator Hans Verbeek van Politiek in De Pol. Kaag had beveiliging bij zich en ook de politie was ter plaatse.

De bewindsvrouw werd niet persoonlijk belaagd. “Maar het is natuurlijk niet fijn als je op je vrije zondagmiddag het land in gaat om met de kiezers te praten en dan zo tegemoet getreden wordt,” aldus Verbeek. “Ze ontstaken ook nog fakkels.” De bewindsvrouw werd vorig jaar bij haar woning belaagd door een man met een fakkel.

Geen interesse in bijeenkomst

Interesse om deel te nemen aan de discussie had de groep niet. Nadat Kaag, na even naar de leden te hebben geluisterd, naar binnen was gegaan, vertrok de groep. De deelnemers aan het protest, afkomstig uit het hele land, hadden zondagmiddag inwoners van Diepenheim via het uitdelen en bezorgen van folders opgeroepen naar De Pol te komen. Aan die oproep was niet massaal gehoor gegeven.

De politieke bijeenkomst, waarin naast Kaag Erwin Hoogland en Lucas Brinkhuis, lijsttrekkers voor de VVD en GroenLinks bij de Statenverkiezingen te gast waren, verliep verder zonder incidenten. De zaal was uitverkocht, Volgende maand, op zondag 12 maart, is VVD-minister Mark Harbers (infrastructuur en waterstaat) te gast in De Pol.

‘Laffe klapharken’

Premier Mark Rutte noemt de actie ‘onacceptabel’. ‘Politici moeten vrijuit hun werk kunnen doen. Demonstreren mag maar het intimideren van politici moet stoppen,’ schrijft hij op Twitter. ‘Als je het niet eens bent met elkaar ga je normaal het gesprek aan.’

Kaag krijgt ook bijval van andere politici. Zo tweet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid: ‘Dit doe je niet. Wie je ook bent, wat je boodschap ook is. Punt.’ Vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra spreekt van ‘een absolute schande’.

BBB-leider Caroline van der Plas noemt de mensen die Kaag opwachtten ‘nitwits’. Volgens haar ‘moeten die lui even nadenken hoe het is als je iemand voor je huis krijgt’ met een fakkel. Corinne Ellemeet (GroenLinks) spreekt van ‘pure intimidatie’ en vindt het voorval ‘volstrekt onacceptabel’. VVD’er Peter Valstar noemt de betogers ‘sneue amoebes’ en ‘laffe klapharken’.