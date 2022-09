Minister Jetten belooft: niemand komt deze winter in de kou te zitten

Het kabinet vindt dat burgers deze winter niet mogen worden afgesloten van gas en elektriciteit omdat de energierekening te hoog is. ‘Voor mij staat één ding voorop: niemand mag in Nederland in de kou komen te zitten,’ zei energieminister Rob Jetten woensdagavond in talkshow Op1. Dat ‘is voor de komende winter de belofte’.