Minister houdt vast aan maatregel, ondanks boerenprotest bij Binnenhof

De eerste trekkers zijn op weg naar het Binnenhof in Den Haag. Beeld Regio15

De voermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert op korte termijn stikstofbesparing op. “Die maatregel is mij niet heilig”, zuchtte Schouten in de Kamer. Maar de regeling is wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van de minister.

Zij had nog gehoopt op een compromis met de sector, maar het voorstel dat de boeren uiteindelijk deden was te vrijblijvend, aldus Schouten. Ze benadrukte dat ze wel degelijk met de boeren heeft gesproken, ook de afgelopen tijd. Daarvoor sprak ze via het Landbouw Collectief met de agrarische sector, maar die verzameling van clubs, waaronder de actiegroep Farmers Defence Force, liep weg van die gesprekken.

Boeren trokken op initiatief van verschillende actieclubs naar Den Haag om tegen de maatregel te demonstreren.

Het CDA en de VVD vroegen Schouten om de het voervoorstel van de melkveehouderij en haar eigen plannen allebei door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een combinatie moet worden doorgerekend, om vervolgens te kijken op welke manier toch voldoende stikstofwinst kan worden gehaald. Schouten zag zo’n plan niet zitten, omdat het lang zou duren en boeren misschien de valse hoop zouden krijgen dat haar plannen niet sowieso per 1 september ingaan.

Toch stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het voorstel van de twee coalitiepartijen. Het CDA wil dan ook snel een reactie van de bewindsvrouw.

Boerenprotest

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) riep boeren eerder donderdag op om met hun tractoren naar het Binnenhof te rijden. Rondom de Hofvijver stonden rond 21.00 uur een tiental trekkers. Het Binnenhof werd begin van de avond afgezet.

Ook trekkers uit onder meer Flevoland en Groningen zijn paraat om naar Den Haag te komen. Zo zijn er al trekkers vanuit Flevoland aan het reizen en wordt in Groningen verzameld, valt op sociale media te lezen. ‘Klaar met melken? Sluit aan,’ schreef de beheerder van de Facebookgroep van Farmers Defence Force. ‘Wij rekenen op jullie.’

Maatregel

Landbouwminister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat veehouders hun koeien tijdelijk een eiwit-arm dieet voorschrijven om de uitstoot van stikstof uit mest te verlagen. De boeren zijn woedend over de verplichte voermaatregel en vrezen dat hun dieren ziek worden als ze te weinig eiwit binnen krijgen. De afgelopen maanden hebben ze een alternatief plan voorgelegd aan Schouten, maar zonder resultaat.