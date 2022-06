Minister: Geen ‘ophaalplan’, maar werkloze jongeren uit banlieues blijven welkom

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staat de pers te woord op het Binnenhof. Beeld ANP

In de Tweede Kamer werd dinsdag woest gereageerd op denkrichting van Van Gennip. Het idee is opvallend: de Franse voorsteden, de banlieues, zijn berucht vanwege de hoge criminaliteitscijfers. Volgens de minister kan werk de mensen uit deze buurten helpen ‘op het goede pad te komen’.

“In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de banlieues,” aldus Van Gennip. “Veel hoger dan wij hier kennen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken.”

In het vragenuur lichtte ze dat verder toe: “Er ligt geen plan om Franse jongeren naar Nederland te halen. Maar er zijn wel plannen om arbeidsmigranten van buiten Europa te halen. Dan zeg ik: er is in eigen land en de EU nog genoeg onbenut arbeidspotentieel.”

PVV-Tweede Kamerlid Léon de Jong heeft geen goed woorden over voor de minister. “Frankrijk staat in de fik. En u wilt die probleemjongeren naar hier halen om in de horeca in de weer te gaan. Krankzinnig.”

Een miljoen werklozen in Nederland

Ook andere rechtse partijen als de PVV, FvD, JA21 en BVNL (van Wybren van Haga) spreken er schande van. ‘Het wordt steeds gekker’, twittert Geert Wilders. ‘De ene dag moeten de boeren kapot, de andere dag komen er mega-asielzoekerscentra bij en vandaag gaan we Franse werklozen uit de gevaarlijke banlieues hierheen halen.’

Ook regeringspartij VVD is kritisch en spreekt van een ‘kansloos’ plan. “In plaats van oplossingen worden problemen uit de banlieues naar Nederland geïmporteerd. De Nederlandse arbeidsmarkt is geen heropvoedingsprogramma voor buitenlandse probleemjongeren. De minister moet focussen op de ruim één miljoen mensen die hier aan de kant staan,” aldus VVD-Tweede Kamerlid Zohair El Yassini.

Forum voor Democratie spreekt van ‘waanzin’. ‘Laagopgeleide Afrikanen, verantwoordelijk voor onveiligheid en criminaliteit in de buitensteden, hebben niets te zoeken in Nederland. Werken en wonen is hier voor onze eigen mensen’, twittert de partij via het partijaccount.

Lees door onder de tweet

Het wordt steeds gekker. De ene dag moeten de boeren kapot, de andere dag komen er mega asielzoekerscentra bij en vandaag gaan we Franse werklozen uit de gevaarlijke banlieues hierheen halen.



Nederland moet perse kapot van Rutte 4! #totaaldewegkwijt https://t.co/eaH77Giy6b — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 14 juni 2022

Toevoeging aan de samenleving

Van Gennip zegt zich in de eerste plaats verantwoordelijk te voelen voor de ruim één miljoen Nederlanders die langs de kant staan en meer uren zouden kunnen of willen werken. Die moeten als eerste aan de slag. Maar ze stelt ook dat, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, Nederland in de toekomst arbeidsmigranten nodig zal hebben.

Joost Eerdmans van JA21 zegt dat, hoewel er geen plan is om jongeren uit Spanje of Frankrijk hierheen te halen, de minister nog steeds voor zou zijn. “Er is geen plan, oké, maar u vindt het nog steeds een goed idee.”

Van Gennip: “We hebben vrij verkeer van personen en goederen. Maar dat is iets anders dan jongeren hierheen te halen. Wat ik in het algemeen wel vind is dat mensen die een baan vinden iets toevoegen aan de samenleving. Dat geldt voor iedereen en voor alle landen.”

Geert Wilders (PVV) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Ook de SP-is kritisch: “Wat een ontzettend slecht en wereldvreemd plan,” zegt leider Lilian Marijnissen. “De arbeidsinspectie adviseert om te stoppen met de huidige vorm van ongereguleerde arbeidsmigratie, maar dit kabinet dient slechts de belangen van de bedrijven en kijkt niet naar de mensen en de samenleving.”

Toch krijgt Van Gennip ook bijval. Volt-Tweede Kamerlid Marieke Koekkoek zegt dat Van Gennips pleidooi ‘een dankbaar onderwerp voor een relletje’ is, maar vindt het juist een ‘goed idee’. “Om de arbeidstekorten op te lossen moeten we allereerst obstakels wegnemen voor de miljoen Nederlanders die nu langs de kant staan, waarvan er veel wíllen werken. Maar we hebben ook arbeidsmigratie nodig, bijvoorbeeld voor klimaatbanen. Kijk daarvoor dan eerst naar de dertien miljoen werklozen in de EU. Zo zijn drie miljoen Spanjaarden werkloos. Europeanen hebben het recht om hier te werken.”