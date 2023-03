Minister Dijkgraaf vindt druk op studenten ‘verontrustend hoog’

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld Phil Nijhuis/ANP

Het BSA verplicht studenten om het grootste deel van hun studiepunten van het eerste jaar te halen. Dat is te stressvol, vertelden studenten maandag tegen Het Parool. De Amsterdamse studentenvakbond Asva is zelfs een petitie gestart in een poging het BSA af te schaffen.

Dit voorjaar nog wordt bekend wat de plannen van de minister zijn met het BSA. “Het is een interessant element,” zegt Dijkgraaf. “Het zou niet moeten gaan om de harde richtlijnen alleen. Misschien zitten studenten niet op de juiste plek. Dan moeten we ze niet het systeem uitzetten, maar helpen om ze naar de juiste keuze te begeleiden.”

Rustiger aan doen

Het valt Dijkgraaf op dat de ‘zachte kanten’ van het onderwijs onder druk staan. “Daarmee bedoel ik het sociale welzijn, de atmosfeer, alles wat buiten de les gebeurt. Er staat ontzettend veel druk op studenten. Die prestatiedruk waar mensen het over hebben, die is reëel.” Dat komt volgens de minister mede doordat in het onderwijs de afgelopen jaren de teugels strakker zijn aangetrokken.

“Onderwijs is er om studenten de beste vorm van zichzelf te laten worden en we hebben geen optimaal onderwijs als we te veel van studenten blijven vragen. Een van mijn belangrijkste taken als onderwijsminister is nu kijken hoe we het rustiger aan kunnen doen en hoe we de druk in het systeem kunnen verlagen.”

Auto zonder rem en stuur

De minister maakt binnenkort ook bekend welke instrumenten onderwijsinstellingen krijgen om het grote aantal internationale studenten te beheersen.

Dijkgraaf benadrukt dat internationale studenten een groot goed zijn. Dat vinden de Amsterdamse universiteiten zelf ook. Toch sloegen ze twee jaar geleden al alarm, omdat ze de enorme aantallen niet aankunnen. Nederland rijdt in een auto met alleen een gaspedaal, zonder rem en stuur, aldus de onderwijsminister.

Selecteren aan de poort mag vooralsnog niet, terwijl de groei harder gaat dan de universiteiten aankunnen. Dat tast de kwaliteit aan en leidt er bij numerus fixus-opleidingen toe dat Nederlandse studenten worden verdrongen. En daarbij: de stad heeft niet genoeg woonruimte voor al die studenten.

