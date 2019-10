Minister Dekker: ‘Rechtsstaat niet op het spel door vertrek Weski’

Sander Dekker. Beeld ANP

“Het gebeurt wel vaker dat een advocaat haar werk neerlegt,” aldus de minister.

Donderdag maakte Weski bekend dat ze Ridouan Taghi niet langer wil bijstaan. Ze vindt dat haar cliënt geen eerlijk proces krijgt. De advocaat stelt dat het werken onmogelijk wordt gemaakt en dat haar cliënt in de media al schuldig is bevonden.

De rechter moet beslissen of Weski’s klacht gegrond is, zegt de minister. “Ik kan heel moeilijk beoordelen of zij een terecht punt heeft,” zegt hij. Maar Dekker en zijn collega-justitieminister Ferd Grapperhaus onderstrepen dat ze alle vertrouwen hebben in de rechtsgang. Dekker vreest evenmin dat Taghi en verdachten in een soortgelijk schuitje geen advocaat meer kunnen vinden.

‘Onvoldoende onderzoek’

Weski vindt dat zij van de rechtbank onvoldoende onderzoek mag doen naar de verklaringen van de kroongetuige en de geheime berichten die verdachten naar elkaar stuurden. “De beslissing is nu dat deze verdediging de verdediging neerlegt. We laten het over aan de rechtbank,” zei Weski donderdag. Ze nam de beslissing naar eigen zeggen ‘om in feite het lot van cliënt in dit proces over te dragen aan de zorg van de rechtbank als wellicht lakmoestest voor de kracht van de rechtsstaat.’

De voortvluchtige Ridouan Taghi staat al maanden op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor zijn opsporing is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Volgens de advocaat staat hij achter haar beslissing. “Het is niet een breuk met mijn cliënt, maar een breuk met dit proces,” aldus Weski. “We willen de stukken zien, we willen niet een half dossier. En dan krijg je een klein plakje te zien en daar moet je het mee doen. Het is nu aan de rechtbank: laat het zien.”

Taghi wil niet door een andere advocaat worden vertegenwoordigd. Hij wil dat het onderzoek naar de verklaringen van de kroongetuige plaatsvindt door de rechtbank buiten zijn aanwezigheid of die van een advocaat.